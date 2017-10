"Tous nos vœux de bonheur!" : Actuel, drôle, et tendre

THEATRE

Tous nos voeux de bonheur!

De Maryline Bal

Mise en scène : Jean-Philippe Azema

Avec : Karine Dubernet, Marie-Hélène Lentini en alternance avec Claire Gérard

RECOMMANDATION : EXCELLENT

L'AUTEUR

Après avoir passé plusieurs années en agence de communication, Marilyne Bal décide du jour au lendemain de tout quitter pour s'adonner au théâtre.

Elle s'inscrit alors au cours Florent, au début "juste pour voir". Là-bas, elle participe à un atelier d'écriture et c'est le déclic... Sa première pièce, Le Chant des Oliviers, a remporté un franc succès en Avignon avant d'être reprise à Paris en septembre 2015 puis en tournée de janvier à mai 2017.

"Tous nos voeux de bonheur !" est sa deuxième création en Avignon.

THEME

Charlotte, épouse et mère modèle, un tantinet coincée, retrouve sa sœur Claire, divorcée et totalement libérée, pour le mariage de leur cadette.

Des retrouvailles explosives qui feront remonter en surface rancœurs, colère, déceptions... mais aussi complicité retrouvée et éclats de rires !

Au cours de cette journée inoubliable Claire et Charlotte balayeront leurs a priori et leurs craintes pour enfin avancer vers de nouveaux horizons.

POINTS FORTS

- Le soucis du détail : des ouvreuses chapeautées, une allée décorée, des pétales de fleurs au sol... Nous sommes tout de suite plongés dans l'ambiance du mariage, sur scène comme dans la salle.

- Des comédiennes talentueuses. Ce soir-là, j'ai assisté au duo Karine Dubernet et Marie-Hélène Lentini qui fonctionne à merveille. Quelle énergie ! Elles se chamaillent, cancanent, picolent et dansent. Elles incarnent à la perfection leur personnage excentrique, à tel point que chacun reconnaîtra un membre de son entourage.

De plus, bien qu'elles ne soient que deux sur scène, elles interagissent avec d'autres personnages, et éliminent tout risque de monotonie du tête-à-tête.

- Une mise en scène intéressante. Avec quelques simples accessoires, elles nous invitent à différents moments de cette journée de mariage : à la mairie, en voiture, au cocktail, sur la piste de danse...

- Texte drôle et moderne avec des nombreuses références actuelles : Emmanuel Macron, le mariage pour tous...

POINTS FAIBLES

Si l'ensemble fait beaucoup rire, j'ai eu quand même un sentiment de déjà vu.

EN DEUX MOTS

Je vous recommande vivement cette pièce drôle et tendre sur les relations familiales, dans ce théâtre chaleureux et dynamique. Je dis "oui" ! et souhaite tous nos vœux de bonheur à la troupe !!!

INFORMATIONS

Comédie Bastille

5 rue Nicolas Appert, 75011 Paris

Réservations: 01 48 07 52 07

du dimanche au mercredi à 21 h – matinée : samedi à 15 h

Durée : 1h10

Jusqu'au 7 janvier