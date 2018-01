Tous hypocrites ? Ces paradoxes que les Français oublient l’air de rien dans leurs réponses à l’enquête sur leur confiance dans les médias

Atlantico : Le sondage Kantar pour La Croix montre plusieurs paradoxes dans le rapport des Français et de la presse.

1. Les Français se plaignent qu'on leur parle trop des thèmes accrocheurs, tels Neymar de l'affaire Fillon ou de la mort de Johnny Hallyday, mais ils ne lisent que ça.

Dominique Wolton : C'est l'éternel dilemme de l'offre et de la demande. Le citoyen regarde et lit ce qu'on lui offre, mais ce n'est pas parce qu'il regarde et qu'il lit qu'il est d'accord. Quand on lui donne trop de sujet « trash », il regarde et se distrait. Au-delà de la contradiction, il faut bien voir qu'il y a une responsabilité du côté de l'offre. Quand les médias disent qu'ils ne font que suivre la demande, qu'ils proposent ce que veulent les gens, ils ne font que la moitié du travail. La grandeur de la presse c'est dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre et qui ne les intéresse pas a priori.

Aujourd'hui, avec toute cette obsession des baromètres, des sondages, des cotes d'amour, des sms et des réseaux, on est dans un pyramide de la demande qui fait que l'offre n'est que dans la reproduction d'une demande qui n'est qu'apparente.

C'est un problème anthropologique qui m'occupe depuis 40 ans, et depuis 40 ans je dis aux médias que vous ne pouvez pas faire ce que les gens veulent. Et même si aujourd'hui ou demain vous voyez sur les réseaux sociaux que les gens sont satisfaits de l'offre, cela n'est pas satisfaisant. Car le génie et le but de l'offre en matière de médias, c'est d'offrir aux gens quelque chose que les gens ne perçoivent pas, auxquels ils ne pensent pas, auxquels au premier abord ils semblent ne pas vouloir s'intéresser.

2. Les Français trouvent la radio et la presse écrite plus fiable qu'internet dont ils disent se méfier, mais ils se renseignent de moins en moins sur les premiers médias et de plus en plus sur le second.

C'est la même contradiction. Ce que les gens aiment dans les réseaux, c'est la liberté – de parole, d'expression – mais comme l'être humain est voyeur, il cherche souvent des cochonneries, des petites choses sans importances, qui le conforte en plus dans son pessimisme. On est comme ça. Cela ne peut cependant encourager les médias à passer moins de temps sur les réseaux. Il faut marquer la différence entre les deux, et ce même si la presse à des réseaux à elle.

Les réseaux sont l'expression, avec ces faiblesses, ces limites et aussi ces aspects positifs. L'aspect positif principal des réseaux est décontracte les choses et permet à un esprit critique de se manifester, mais l'essentiel de l'information ne doit pas passer les réseaux, et ce d'autant plus que les réseaux sont nombreux.

3. Le sondage montrent qu'ils se méfient de plus en plus de l'information transmises par leurs connaissances sur les réseaux sociaux, mais on sait que ce sont ces informations qui les atteignent et les touchent le plus aujourd'hui.

C'est encore le même problème ! Je vais prendre un exemple : nous sommes sur une autoroute. Un accident a lieu. Tout le monde ralentit pour regarder les morts. On veut les voir, alors qu'on sait très bien que c'est dégueulasse, dangereux etc.