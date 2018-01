Tous "convertis" ? Ces petits éléments d’information mal connus qui pourraient peut-être modifier la vision des Français sur la PMA, la GPA ou l’euthanasie

Atlantico : Selon un sondage Ifop pour La Croix et Le Forum Européen de la Bioéthique, les Français seraient de plus en plus favorables à des sujets comme l’élargissement de la PMA (Procréation Médicalement Assistée), à une loi sur la fin de vie (89%) ainsi qu’à une levée de la GPA (Gestation Pour Autrui). Ces chiffres sont étonnants. Comment a-t-on présenté ces questions ? A-t-on dit la vérité ?

Christophe Boutin : Selon un sondage IFOP pour la Croix et le Forum européen de bioéthique, les Français seraient de plus en plus favorables à des sujets comme l'élargissement de la PMA (procréation médicalement assistée, à une loi sur la fin de vie (89%), ou à une levée de l'interdiction de la GPA.

C’est en effet ce que l’on nous annonce, et selon Jérôme Fourquet, le directeur du département opinion de l’Ifop, qui a réalisé le sondage, « il n’existe aucun clivage majeur ni entre les générations, ni selon les préférences politiques. Cela confirme qu’il s’agit d’une vague de fond ». Ces éléments de langage, donnés dans La Croix, sont depuis repris en boucle par tous les autres médias.

Une analyse des résultats montre pourtant bien des différences majeures. Rappelons d’abord que si droite et gauche considèrent également les enjeux des questions bioéthiques comme importants (plus de 90% dans les deux cas), au vu de la formulation de la question cette « importance » ne veut rien dire en elle-même : on peut juger ces questions importantes parce que l’on considère qu’en la matière des blocages doivent être dépassés ou, au contraire, importantes car l’on craint des dérives.

Et de fait, les choses sont donc bien différentes quand on traite des questions de PMA et de GPA. Si 60% des Français sont favorables à la PMA pour les femmes homosexuelles, il y a une différence de 38 points entre une gauche largement favorable (76%) et une droite défavorable à 62%. Même différentiel ou presque pour la PMA accordée aux mères célibataires, à laquelle 57% des Français seraient favorables, avec une gauche favorable à 72% et une droite défavorable à 63% (35 points). Et, très logiquement, même clivage important pour une GPA acceptée par 64% des Français, mais souhaitée par 78% de la gauche et rejetée par 60% de la droite (38 points).

On l’aura compris, sur ces trois questions, le clivage entre droite et gauche reste parfaitement d’actualité – et l’on saluera l’ombre portée de La Manif pour tous. On notera d’ailleurs que l’évolution – hormis le cas nouveau de la GPA – porte beaucoup plus sur l’évolution en faveur de la PMA pour les couples homosexuels – avec une bascule en 2013 – que sur la PMA pour les mères célibataires, où l’on reste sensiblement dans les mêmes chiffres.

De manière très significative, le différentiel entre droite et gauche se resserre sur la question de la légalisation du suicide assisté ou de l’euthanasie, où il n’est plus que de 8 points, comme en ce qui concerne la manipulation génétique des embryons à des fins thérapeutiques (6 points).C’est donc bien la question de la filiation qui est ici déterminante dans une opposition entre droite et gauche qui persiste quoi qu’on prétende.