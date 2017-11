Tous des convaincus de la (vraie fausse) théorie du ruissellement ? 76% des Français considèrent que la présence de riches en France est utile à l’ensemble de la société

Atlantico : Quels sont les principaux enseignements de ce sondage ?

Jérôme Fourquet : Cette enquête vise à mieux cerner le rapport que les français entretiennent avec la richesse et plus particulièrement avec les riches, avec comme interrogation le fait de savoir si l'élection d'Emmanuel Macron avait apporté des évolutions en la matière de par le discours qui est le sien sur cette question des riches, sa réforme de l'ISF par exemple et sa volonté de, un peu comme Nicolas Sarkozy dans son registre avait voulu le faire, faire sauter un tabou français vis-à-vis de la réussite, vis-à-vis de l'argent, et de réconcilier les français avec la réussite, notamment financière.

On s'aperçoit ainsi que l'un des ressorts de l'ascension et de la réussite sociale pour les français passe encore et toujours par la question du travail. La qualité pour "devenir riche" serait d'abord d'être travailleur, ce qui est cité par un français sur deux. Mais cette vision très méritocratique de la richesse et de la réussite partage les français puisque d'autres adhèrent à une vision qui est beaucoup plus celle d'une richesse qui serait héritée, soit par les parents, soit par le fait d'avoir des relations, ce qui correspond à une vision beaucoup plus critique qui est celle de la reproduction sociale et du carnet d'adresse.

Lorsque l'on regarde comment les choses ont évolué, on s'aperçoit que le fait "d'être travailleur" s'est renforcé dans le temps comme ingrédient principal de la capacité à devenir riche, cela est stable depuis 2013. En ce sens l'avènement d'Emmanuel Macron n'y a rien changé. Mais on observe un mouvement de tassement significatif sur la dimension d'héritage ; l'item "avoir des parents riches" est passé de 40% au milieu des années 90 à 29% aujourd'hui, il y a donc un recul de cette vision là au profit d'autres dimensions qui sont par exemple 'avoir du culot", qui prend 5 points, et "manquer de scrupules" qui progresse de 3 points. Ce qui est intéressant, c'est que pour ces dernières dimensions, elles avaient considérablement reflué entre 1994 et 2013 ("avoir du culot" était passé de 27 à 16% et "manquer de scrupules" était passé de 21 à 11%, et "avoir des relations" avait largement progressé). On peut formuler l'hypothèse qu'au milieu des années 90, nous étions peut-être encore dans la vague Bernard Tapie avec les "self-made man", les gens qui réussissent tout seul, c'est le moment ou Bernard Tapie fait un carton aux élections européennes, et donc je pense qu'à cette époque-là avec l'émission "Ambition" qu'il présentait, l'idée selon laquelle pour devenir riche il faut n'en tenir qu'à soit même, c’est-à-dire une vision un peu américaine des choses avait marqué les français. Cette idée avait un peu reculé lors de l'année 2013, au moment de la crise, reprend aujourd'hui un peu des couleurs.