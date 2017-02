“Tinder” pour ados : parents, accrochez vos ceintures, les sites qui surfent sur les pulsions sexuelles de vos enfants débarquent en France

Des entrepreneurs français ont créé l’application Yellow très populaire en Angleterre et qui gagne du terrain en France. Cet outil est un croisement entre Tinder et Snapchat réservé aux jeunes de 13 à 17 ans. Quels sont les risques liés à cette application (pédophilie, pornographie infantile…) Quelles conséquences chez les jeunes utilisateurs ?

Nathalie Nadaud-Albertini : Yellow expose les jeunes utilisateurs à plusieurs risques. Le premier est d’être confronté à des prédateurs sexuels qui créent des comptes mensongers (des « fakes »).

En effet, rien n’empêche un adulte de créer un compte en mentant sur son âge. Aucune procédure ne vient s’assurer que ce sont bien des adolescents qui ouvrent des comptes et par la suite qui échangentvia cette application. Pour un adulte ayant des tendances pédophiles, il est très facile d’entrer en contact avec des adolescents en utilisant Yellow et de les inciter à poster des photos ou des vidéos où ils apparaissent dénudés.

Un deuxième risque concerne les usages par les jeunes eux-mêmes. C’est un espace numérique qui peut leur apparaître comme une sphère de socialisation juvénile, à l’abri du regard de leurs parents, où ils peuvent « jouer à être adultes », sans risques, notamment en se déclarant hétérosexuels, gays, lesbiennes, bi à un âge où peu ont une connaissance aussi nette de leur orientation sexuelle. Ou en échangeant des commentaires explicitement sexuels, qu’ils soient verbaux ou en images. Pour ce faire, ils ont développé un usage codé des émoticônes. Au-delà de la classique aubergine (qui symbolise le sexe masculin), d’autres sont plus cryptés, comme un chat avec une expression de surprise qui signifie que l’on veut voir son interlocuteur nu, ou l’émoji représentant un diable violet qui veut dire « échangeons des images et des photos ouvertement sexuelles ».

Le problème est qu’il ne s’agit pas d’un jeu, car cette sphère n’est pas uniquement virtuelle, elle est directement connectée à la réalité. C’est-à-dire que l’on n’est pas dans un cas de médias qui entraînent dans un univers fictionnel, comme le font les films ou les séries TV. Ce sont de vraies personnes qui sont derrière l’application, pas des représentations, pas des images, pas des acteurs. Et c’est soi que l’on engage, que l’on expose, que ce soit par les paroles ou les vidéos. Si des propos ou des images choquent, il n’est pas possible de prendre du recul et de déconstruire la représentation en disant que les comportements dans la « vraie vie » sont différents de ce que l’on voit à l’écran. On peut à la rigueur se dire que les paroles ou les images proviennent de personnes qui ont une vision déformée de la réalité, mais la prise de distance est plus difficile, car les jeunes sont personnellement engagés dans l’interaction. Et si on s’est exposé en acceptant d’être le support des fantasmes d’autrui et que l’on en est blessé, il est impossible de faire machine arrière. Au-delà des possibles utilisations pédophiles de Yellow, la conséquence majeure de cette application est donc de penser être apte à entrer dans une relation ouvertement sexuelle à un âge où on ne l’est pas.