Thierry Solère : "Emmanuel Macron a une seule méthode, celle de François Hollande et de la non-décision"

Atlantico : Que répondez vous à ceux qui, ouvertement comme Henri Guaino ou en off, considèrent que le maintien de la candidature de François Fillon à la présidentielle est une "folie" ?

Vous avez toujours dans une famille politique où il y a beaucoup de monde, une voix ou deux voix qui vient vous dire les choses différemment. La légitimité de François Fillon provient de la primaire que nous avons organisée d’ailleurs pour la première fois au sein de notre famille politique. D’un point de vue organisationnel, cette primaire s’est très bien passée, personne ne l’a contestée. Par ailleurs, elle a rassemblé 4,5 millions de Français – soit deux fois plus que ce qu’avait fait la gauche avec sa précédente primaire – tandis que le résultat a été très tranché.

Ainsi, la légitimité politique de François Fillon est incontestable et incontestée, notamment par tous les candidats à cette primaire de la droite et du centre. Henri Guaino a toujours donné son avis personnel selon lequel il est opposé à la logique de la primaire, ce qui est son droit le plus légitime. Mais cette primaire a été décidée par le Bureau politique des Républicains, par les adhérents lors du Congrès en 2015. Il s’agit donc de la règle de la maison.

Au-delà de sa capacité à gagner l'élection se pose aussi sa capacité à gouverner. À supposer que les électeurs de droite le qualifient pour le second tour, quelle sera sa capacité à rassembler les Français ? Comment les convaincre qu'il sera légitime à demander des efforts au pays ?

Je ne crois pas que François Fillon, dans son projet, souhaite demander des efforts au pays. Il s’agit d’une sémantique que j’entends beaucoup depuis qu’il a été désigné le 28 novembre dernier, selon laquelle donc, François Fillon va demander de grands efforts aux Français. La réalité, c’est que ces derniers connaissent aujourd’hui de grandes difficultés. Les mesures que souhaite prendre François Fillon visent à faire en sorte qu’il y ait moins de chômage dans notre pays. C’est aujourd’hui que les efforts sont demandés aux Français : c’est un effort énorme d’avoir un taux d’imposition élevé quand on fait partie des classes moyennes, un nombre important de Français sans emploi, et de nombreuses personnes âgées qui vivent uniquement avec le minimum vieillesse. François Fillon souhaite faire tout l’inverse : sauver notre régime de retraites afin de régulariser les pensions de retraite – ainsi, tous les Français ayant une petite retraite ont vocation à voir cette dernière augmenter - , permettre d’avoir moins de chômage grâce à 3 ou 4 grandes mesures, etc. Concernant la fiscalité, nous n’allons pas recevoir de leçons d’un gouvernement qui a autant augmenté les impôts et matraqué les classes moyennes.

Au-delà de la question sur la légitimité du maintien de la candidature de François Fillon, les dents ont aussi grincé à droite sur le déficit de communication de l'équipe Fillon et sur sa difficulté à associer le reste de la droite à sa campagne. Cette phase-là est-elle terminée ?

Je le pense. C’est peut-être l’un des effets pervers induits par la primaire : elle créé par nature une compétition, favorisant ainsi l’émergence au sein d’une même famille politique d’écuries. Au lendemain de sa campagne, François Fillon a tout de même rassemblé plusieurs personnalités qui ne l’avaient pas soutenu parmi lesquelles Gilles Boyer, qui est devenu son trésorier, Eric Ciotti, etc. Avec les difficultés qu’il a connues, grâce à la création d’un comité de campagne, cela a été l’occasion de rassembler les personnalités de la droite et du centre qui se réunissent deux fois par semaine afin de définir la stratégie de la campagne, son calendrier, la méthode à mettre en œuvre, etc.

Dans une interview accordée au Figaro et parue ce vendredi, François Fillon a affirmé, à propos de François Bayrou, que celui-ci "s’est mis en dehors de la famille de la droite et du centre". N’est-ce pas une manière de dire que le maire de Pau ne représente pour lui aucunement une menace dans le cas où ce premier décidait à se présenter à la présidentielle ?

François Bayrou a des qualités intellectuelles évidentes. Il a le parcours politique qui est le sien, ayant été candidat à plusieurs reprises à l’élection présidentielle. Il a soutenu et permis l’élection de François Hollande en 2012, ce qui a été considéré comme une faute par nos électeurs, sans parler de nos cadres. Je pense qu’il le regrette, comme il a eu l’occasion de le dire. Se présenter à l’élection présidentielle ou non est une décision qui lui revient à lui, je n’ai pas à m’exprimer à ce propos. Ce que je sais, c’est que ma famille politique, c’est la droite et le centre, que l’ensemble des personnalités de cette famille s’est engagé dans la primaire. Aujourd’hui, l’UDI, qui est notre partenaire à l’Assemblée nationale, dans les collectivités territoriales, etc. travaille avec nous.