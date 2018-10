Inégalités & test du Marshmallow : pourquoi les enfants des riches réussissent mieux l’exercice censé montrer qui est capable de réussir sa vie

Atlantico : Destiné à étudier la gratification différée, le test du marshmallow consiste à offrir à un enfant un marshmallow en lui assurant qui lui sera possible d’en obtenir un second plus tard s’il n’avale pas le premier. Comment faut-il interpréter ce test selon vous ?

Stéphane Hugon : J’ai le sentiment qu’il y a dans le test du marshmallow ce fantasme du test qui, à partir d’une question micro, parvient à retrouver le chiffre secret de l’ensemble du comportement à la fois de la personne, et peut-être d’une société toute entière. Il y a là à l’oeuvre un réductionnisme scientifique qui cherche bien évidemment à retrouver dans l’infiniment petit ce qui va déterminer l’infiniment grand. Ce déterminisme du micro-comportement pour expliquer une trajectoire beaucoup plus large, ou une biographie, ou un ensemble de comportement, est un fantasme des sciences humaines qui a mon envie est aujourd’hui remis en cause.

Voilà pour ce qui concerne le protocole, le style de l’enquête.

Du point de vue de la question de la significativité d’un micro-geste qui est en fait une pulsion psychologique par rapport à une posture psychologique beaucoup plus générale, là aussi, on a affaire à un parti pris. Aujourd’hui, c’est de toute évidence moins solide. En cela, le test est intéressant parce que, comme tous les tests d’ailleurs, il ne donne pas un résultat, mais il témoigne de la psychologie générale du moment où il est réalisé. Il y a une fonction « méta » de l’enquête qui nous renseigne sur notre temps, ou en tout cas sur le temps de la production de l’enquête.

C’est la raison pour laquelle nous, chez Eranos, nous méfions beaucoup du déclaratif, et nous inscrivons plutôt dans la tradition sociologique de l’imaginaire. Dans le déclaratif, l’individu ne peut pas s’abstraire de l’expérience de l’interaction avec un autre. Est donc toujours à l’oeuvre une construction et une fiction de soi nécessairement fantasmée. C’est pour nous un problème, un biais, qui doit être déjoué. Ce pourquoi on utilise beaucoup le non-dit, ou bien la dimension archétypale, c’est-à-dire la dimension de psychologie de profondeur, où l’on va aller chercher des réponses que le répondant ne pourra pas interpréter lui-même. Sinon, il en viendra à construire quelqu’un qui est riche, intelligent et beau : c’est de l’ordre d’une pulsion psychologique très classique, trop classique.

Sur le fond, le présupposé du test est de considérer que la bonne réponse serait de résister à la tentation immédiate. Si on l’analyse, on s’aperçoit que cela est lié à toute une tradition de ce que Freud appelait le « report de jouissance ». Par cet expression, il nous apprenait que toute notre culture occidentale, et notamment la culture judéo-chrétienne, nous apprend à attendre. Cela nous inscrit d’emblée dans une temporalité psychologique et sociale qu’on trouve à la fois dans le travail, dans le temps bancaire, le temps immobilier, ou le temps universitaire, etc. Tout ce qui est de l’ordre du report est considéré sur le plan moral comme étant une préparation de l’avenir. Tout l’imaginaire du mythe du progrès à l’occidentale consiste justement à préparer l’avenir par le fait du sacrifice du présent. Dans le catholicisme, on apprend à attendre, c’est le sacerdoce : la vraie vie vient après. Je pense par exemple à un livre de photo que j’ai feuilleté récemment où l’on voit un graffiti parisien de l’époque de mai 68 — relevant donc d’une sous-culture à la fois très offensive vis-à-vis de la culture bourgeoise et très anti-cléricale — près de la Sorbonne, et qui disait « le bourgeois ne jouit pas, il thésaurise ». C’est un peu cru, mais c’est finalement très juste. Toute la temporalité, tout le rapport au désir s’inscrivait, dans la bourgeoisie catholique, dans la préparation de l’après. Mais il est intéressant de noter que cette structure est commune à la fois au catholicisme et au marxisme. La préparation du grand soir dans le marxisme est l’équivalent de la vie après la mort du catholicisme. Sur le fond donc, on est jamais dans l’acte, mais dans une une temporalité du long terme qui aussi la marque morale de ce que doit être le bon manager, le bon écolier, et ainsi dans tous les champs de la vie sociale. On a ainsi beaucoup reproché récemment aux jeunes générations leur incapacité à attendre et leur inconséquence à s’inscrire dans le temps long. On a aussi reproché aux politiques d’être dans un temps trop court, par rapport à une noblesse qui serait, elle, inscrite justement dans ce fameux report de jouissance à travers les générations.

Tout cela est intéressant parce que le test valorise bien quelqu’un qui arrive à se retenir soi-même, sans se laisser déborder par du désir, de la passion, par ce que l’on appellerait aujourd’hui un imaginaire dionysiaque, d’ailleurs largement teinté d’une culture orientale. En Orient on a une capacité à saisir l’instant, dont on dit que les Occidentaux sont précisément dépourvus. La valeur du temps a donc une dimension morale et politique, avant d’être purement économique.