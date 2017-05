Tentation autoritaire : La République En Marche... vers le 3e Empire ?

Atlantico : En tenant compte des principales caractéristiques d'Emmanuel Macron et de son mouvement (le fait qu'il ne s'appuie pas véritablement sur un parti, que le fonctionnement d'En Marche est très proche de celui d'une entreprise, etc.), ne pourrait-on pas dire que le nouveau président serait en train de mettre en oeuvre une forme de réinvention d'un régime plus autoritaire ?

Jean-Sébastien Ferjou : Au-delà d'aspects plus ou moins anecdotiques comme les déclarations de Richard Ferrand qui disait ce vendredi que "les ordonnances éviteront un enlisement dans les débats parlementaires" ou bien à un journaliste en conférence de presse ce jeudi "vous ne retenez pas la bonne hiérarchie de l'information", le fait de ne pas s'appuyer sur un parti mène à un fonctionnement très vertical.

En effet, dans ce cadre-là, il n'y a pas de contre-pouvoirs locaux ou de barons qui peuvent s'opposer à la volonté du chef. Derrière le marketing du renouveau des visages, En Marche est une simple courroie de transmission de cette volonté. Et de fait, cela peut correspondre à l'attente d'une partie des Français, comme l'avait montré l'un de nos sondages sur la tentation d'une partie des Français pour un gouvernement d'experts autoritaires quitte à renoncer à une part de démocratie (voir ici.

Comme l'ont montré les documentaires sur la campagne, En Marche fonctionne comme une start-up, avec le chef et une agilité et une culture du marketing qui sont certainement très efficaces en entreprise ou pour se faire élire mais qui ne peuvent pas se fondre dans la démocratie qui, par nature, est beaucoup plus dans la contradiction et les débats de fond.

Vincent Tournier : Si on prolonge la comparaison avec une entreprise, on peut effectivement voir En Marche comme une sorte de start-up qui a réussi. Après avoir su collecter des fonds,elle est parvenue à placer son produit, à savoir un président jeune, qui se veut proche des gens et moderne, ouvert sur l’Europe et le monde.Ce nouveau président est à l’image de la nouvelle économie : voulant rompre avec des pratiques anciennes, il propose une nouvelle façon de diriger, avec un management qui se veut moins directif et plus participatif, comme dans les grandes entreprises mondialisées où les hiérarchies s’estompent.

Mais cette innovation trouve vite ses limites. Les esprits chagrins observent que l’horizontalité dans le monde de l’entreprise est souvent un leurre. Le capitalisme moderne s’est adapté aux nouvelles mentalités, mais la directivité est toujours aussi forte, même si elle est moins visible : tout le monde est égal, tant qu’il n’y a pas de décisions à prendre.

C’est un peu la même réflexion que l’on peut faire à propos d’Emmanuel Macron. Quelle va être sa pratique du pouvoir : va-t-il "déprésidentialiser" la Vème République, donc renforcer le rôle du Parlement, ou au contraire la "représidentialiser" ? Sa préférence semble nettement aller vers une conception pyramidale du pouvoir, comme il a d’ailleurs voulu le démontrer symboliquement le soir de son élection, avec son arrivée solitaire et solennelle devant la pyramide du Louvre. Cette conception verticale peut heurter certains de ses électeurs, mais elle peut aussi en rassurer d’autres. Elle incite à penser qu’Emmanuel Macron a compris qu’en France, et plus particulièrement dans la période actuelle, une partie de l’opinion publique attend un chef d’Etat, voire un homme à poigne, proposant des réformes et les menant à leur terme. Son intention de réformer par ordonnances est conforme à cette dimension présidentielle. La procédure des ordonnances, qui permet au gouvernement de rédiger lui-même la loi, inquiète beaucoup la gauche, mais elle n’est pas en soi anti-démocratique puisqu’elle est encadrée par le Parlement. Son avantage est de pouvoir accélérer les procédures, ce qui est probablement la seule manière pour Emmanuel Macron de mener à bien son projet de réforme du code du travail en échappant à la contestation sociale.

Il reste que cette situation est étonnante : alors qu’on attendait l’autoritarisme du côté de Marine Le Pen, voilà qu’il arrive du côté d’un président jeune et libéral, celui-là même qui est censé avoir écarté la menace. En tout cas, ceux qui s’opposeront à Emmanuel Macron vont avoir du mal à expliquer leur renversement d’analyse.