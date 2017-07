Tension sur les armées : mais à quels intérêts industriels opposés à l'intérêt général fait référence le Président Macron ?

Atlantico : Emmanuel Macron a fait référence au lobby militaro industriel le 13 juillet à l'Hôtel de Brienne. Qu'entend-il par là ? Est-ce que les coupes budgétaires sont aux finals plus préjudiciables pour l'armée ou les industriels selon vous ?

Romain Mielcarek : En France, la Défense dépend de plusieurs acteurs. L’industrie de l’armement en est un qui reste crucial. Pour mener leurs missions à bien, les militaires ont besoin d’être équipés et pour pouvoir le faire en toute indépendance, notre pays a toujours choisi de préserver un tissu industriel national fort. C’est la raison d’être de nos entreprises d’armement : fournir tout ce dont nos soldats ont besoin. Malgré de très bon résultats à l’export ces dernières années, la France reste d’ailleurs le client numéro Un de nos entreprises.

Emmanuel Macron fait ici, avec cette réduction budgétaire, un choix politique et stratégique. Il veut faire rentrer l’ensemble des dépenses, opérations extérieures incluses, dans le budget de la Défense. Ce n’est pas une baisse du budget mais une économie pour justement respecter ce budget. En 2016, la Cour des Comptes sonnait l’alarme sur les surcoûts des opérations extérieures : 1,1 milliards d’euros entre 2013 et 2015 ont dû être rajoutés à l’ardoise. Derrière cette démarche comptable, on peut voir une volonté du gestionnaire Macron qui veut remettre les choses à plat.

Cette annonce a alerté les hauts responsables militaires qui s’inquiètent du niveau d’équipement des troupes. Une telle réduction menace les moyens mis à disposition de nos soldats : véhicules neufs, notamment pour ceux qui doivent arriver dans le futur, alors que les militaires peinent sur le terrain avec des engins souvent mis à rude épreuve, mais aussi pièces de rechange. Le Parlement a alerté à plusieurs reprises le gouvernement des difficultés à maintenir les équipements en conditions opérationnelles.

Dans ce bras de fer politico-médiatique ente le président et la plus haute autorité militaire, Macron manœuvre en politique. Nos militaires bénéficient d’une très bonne opinion auprès des Français. Difficile de leur demander de concevoir à des sacrifices supplémentaires. Dénoncer le lobby militaro-industriel, c’est un moyen de déplacer la responsabilité de cette opposition en pointant du doigt les entreprises. Si l’opinion publique s’émeut de ce qui touche nos soldats, il est peu probable qu’elle prenne le parti des fabricants d’armes ! Surtout lorsque l’on a multiplié les annonces de contrats juteux signés à l’étranger !

Reste à savoir qui paiera les pois cassés. La réponse est simple : les militaires ET les industriels. Les premiers parce qu’ils devront encore tenir avec des matériels dont beaucoup sont particulièrement vieux et fatigués (la majorité des soldats vont au combat avec des véhicules qui ont l’âge de leurs parents…). Les seconds parce que les programmes d’équipement vont devoir encore patienter et qu’ils perdent ici une importante source de revenus. A ne pas négliger non plus : ces décalages peuvent entrainer des surcoûts… qui seront finalement payés par le contribuable.