Tempête sur une voix : pourquoi Mennel Ibtissem est à la fois actrice et victime de son affirmation religieuse

Samedi 3 février 2018, nous avons pu découvrir, dans The Voice sur TF1, Mennel Ibtissem, une jolie jeune femme de 22 ans. Comme de nombreux téléspectateurs, j'ai été touché et j'ai ressenti des frissons en écoutant sa reprise de "Hallelujah". Sa voix est aussi belle que son visage est télégénique.

Mais derrière la chanteuse, elle est l'image, sans doute malgré elle, de toute une génération nourrie par l'islamisme qu'elle croit être le seul et véritable islam. Mennel Ibtissem est ce qu'on appelle une islamiste frériste, une musulmane qui adhère non pas à l'islam en tant que tel mais à la doctrine des Frères Musulmans, avec toute la panoplie idéologique qui l'accompagne. Son passage dans une telle émission relève ainsi d'un enjeu politico-religieux. Les virulentes réactions depuis la diffusion, pour la soutenir ou la décrier, ne sont que la surface d'enjeux plus profonds.

Comme nombre de personnes connectées, Mennel Ibtissem utilise les réseaux sociaux pour exprimer ses goûts et ses opinions. On peut retracer ainsi une bonne partie de sa construction religieuse et de ses dérives.

Parmi ses idoles, il y a bien sûr Tariq Ramadan. Petit-fils du co-fondateur des Frères Musulmans, fils d'un disciple de son grand-père (qui devint son gendre), il a toujours revendiqué l'héritage idéologique de son aïeul. Mais il a su dissimuler son idéologie pour présenter un visage plus ou moins acceptable. Il est le prédicateur islamiste le plus influent que la France ait jamais connu. Il a su endoctriner un nombre conséquent de musulmans et convaincre que le voile, arme politique principale des islamistes, serait une forme de "pudeur" librement choisie. Mennel Ibtissem en est une illustration.



Il y a également Hassan Iquioussen qu'elle apprécie beaucoup. Il est une des "stars" des Frères Musulmans français. Prédicateur cadre de l'UOIF, ses conférences et prêches en vidéo se comptent par dizaines. Il s'était rendu célèbre en 2003 par une conférence antisémite particulièrement violente.

Ses deux références ont plusieurs points communs. Issus des Frères Musulmans, ils sont antisémites (Tariq Ramadan a, par exemple, dénoncé un complot j… sioniste dans l'affaire de viol qui le concerne), homophobes et sexistes. Ils sont également dans la victimisation permanente des musulmans et placent l'islamité au-dessus de la citoyenneté. Bref, ce sont des intégristes et Mennel les adore. Elle marque également une certaine cohérence en faisant aussi la promotion de Dieudonné.

Comme tous les islamistes, elle est obsédée par la Palestine. Ses publications à ce sujet sont très nombreuses. Elle avait même, il y a quelques années, interprété une chanson et participé à un clip vidéo à ce sujet. Le producteur est le "Comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens". C'est une association affiliée à l'UOIF, la branche française des Frères Musulmans.

En revanche, ce qui se passe en France ne l'inspire pas beaucoup. Moins sensible au drame de ses compatriotes, elle n'a rien chanté en janvier 2015, ni en novembre 2015 ou en juillet 2016. Elle n'a quand même pas manqué de réagir…

La théorie du complot est très répandue, surtout chez les islamistes. Dédouaner les terroristes qui tuent au nom des idées qu'elle partage est un réflexe habituel. L'argument de la carte d'identité oubliée est un classique de leur ignorance cultivée par ceux qui n'en ignorent rien, à commencer par Tariq Ramadan. Complotiste à ses heures, Il fait mine de se poser des questions sur les "détails troublants de carte d'identité oubliée" lors de l'attentat contre Charlie Hebdo.

Nous n'avons pas affaire à des cambrioleurs ou des assassins qui souhaitent ne pas être retrouvés. Ce sont des djihadistes dont le but ultime est de mourir "sur le sentier de Dieu", tel que prôné par les fondateurs des Frères Musulmans. Ils se voient comme des martyrs dont le sacrifice doit être connu de tous. Ils sont donc hantés par le risque de ne pas être identifiés. Avoir avec eux leur carte d'identité n'est pas une légèreté. C'est un choix bien réfléchi. Un choix motivé par un autre élément bien plus pragmatique. Si le projet échoue, la fuite doit pouvoir être assurée. Les papiers d'identité sont dès lors indispensables en cas de contrôle inopiné ou de franchissement de frontière (Salah Abdeslam a été contrôlé trois fois pendant sa fuite, sans être arrêté). Mais Mennel a la même réaction que ses coreligionnaires fanatiques influencés par leurs prédicateurs. Elle monte sur ses grands chevaux et imagine avoir tout compris mieux que tout le monde. L'aveuglement et l'ignorance se transforment en certitude détenue par des personnes qui seraient supra intelligentes.

Cet autre tweet a été publié suite à l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray commis le 26 juillet 2016. Elle y dédouane encore les islamistes pour, cette fois, accuser le gouvernement.

Nous retrouvons l'ensemble de ces théories sur tous les sites complotistes, à commencer par les sites islamistes. Mennel ne fait que répéter ce qu'elle voit partout sur ces sites qu'elle fréquente, sans mesurer l'énormité de ces propos.

Elle est aussi fan d'une ONG fondée par des salafistes dont le président refuse de serrer la main des femmes, et qui est surveillée par les services de renseignements : Baraka city. Ayant des origines syriennes, sa sensibilité à la guerre en Syrie est normale et louable. Mais le choix d'une telle association plutôt qu'une autre n'est pas anodin.





Elle préfère toutefois les Frères Musulmans aux salafistes. En plus de Tariq Ramadan et Hassan Iquioussen, elle partage aussi des publications de Nabil Ennasri qui est un pur produit de la confrérie. Fan de Youssef Al-Qaradhawi (homophobe, antisémite et ultra sexiste, il est le dernier grand théologien frériste encore en vie), N. Ennasri a été formé à l’Institut Européen des Sciences Humaines créé par l’UOIF et dont le parrain est justement Al-Qaradhawi. Cet institut a pour vocation de former des cadres musulmans qui partiront aux quatre coins de France pour diffuser l’idéologie frériste. Répondant au désir prosélyte de l'institut, il est entre autres président du Collectif des Musulmans de France. Un collectif qui a pour objet la diffusion de l'islam version Frères Musulmans auprès des musulmans français avec "pour axes prioritaires de réflexion et d'action l’éducation, la spiritualité et l’action sociale, citoyenne et politique". Homophobe et dans la victimisation permanente, il donne régulièrement des conférences politiques où il clame à quel point les musulmans seraient persécutés et violentés en France.

Mennel Ibtissem apprécie les analyses politiques d'un des Frères Musulmans français les plus actifs, Nabil Ennasri. Mennel Ibtissem apprécie les analyses politiques d'un des Frères Musulmans français les plus actifs, Nabil Ennasri. Mennel partage également Marwan Muhammad, l'ex-directeur du CCIF qui considère que les musulmans forment un peuple supérieur qui a vocation à diriger le monde.

Mennel Ibtissem apprécie aussi la ligne islamiste du CCIF et de Marwan Muhammad. Mennel Ibtissem apprécie aussi la ligne islamiste du CCIF et de Marwan Muhammad. Elle n'a pas pu manquer un texte signé par Nabil Ennasri, Baraka city et Marwan Muhammad le 30 novembre 2015, deux semaines après les attentats (1). Un texte victimaire à outrance publié sur le site du CCIF qui explique, suite aux perquisitions dans les milieux islamistes, qu'il faut "consoler les enfants réveillés en pleine nuit, sécher les larmes et réveiller les coeurs de nos frères et soeurs, en foi comme en humanité". Ils expliquent qu'il faut "assister des gens discriminés et agressés pour leur religion ou leur couleur de peau". Voilà à quoi est intellectuellement nourrie Mennel Ibtissem.

La vision de la femme par ces "sources intellectuelles" a 200 ans de retard, mais ça ne gêne aucunement Mennel. Cela correspond même plutôt à sa conception au vu de ce qu'elle peut partager sur sa page. Extrait d'une publication de Mennel Ibtissem sur sa page Facebook datant du 11 septembre 2016. C'est une citation religieuse à travers laquelle elle exprime sa vision rétrograde de la femme. En tant qu'intégriste, notamment par ce type de publications, elle adhère évidemment au sexisme du voile. Une fois convaincue, elle devient elle-même ce que les prédicateurs islamistes attendent d'elle : une arme politique prosélyte pour la "salafisation" de l'islam. Le racisme et le sexisme du voile se transforment en "vêtement religieux". Toute opposition peut ensuite être considérée comme non respectueuse des pratiques religieuses. Le voile étant aussi transformé en identifiant ethnique, la culpabilisation par l'anathème de racisme est brandie face à toute critique. Elle multiplie alors les publications de propagande en faveur du voile.

Mennel Ibtissem, pur produit des Frères Musulmans, est devenue une militante active pour la promotion du sexisme au nom du religieux. Comme tous les Frères Musulmans qui désirent l'imposer à la société, elle occulte totalement la raison d'être sexiste du voile pour donner l'image d'un simple choix, une forme de liberté pour le port d'un vêtement qui serait anodin. Son fanatisme l'amena logiquement vers l'association frériste la plus en pointe dans la modernisation marketing de l'intégrisme musulman : Lallab.

Elle a alors troqué son hijab pour un turban, sur le modèle de Attika Trabelsi, une des militantes emblématiques de Lallab. Loin d'être fidèle à l'islam, le turban permet de rester fidèle à l'islamisme. Le voile cachant la femme n'a jamais figuré dans le coran qui ne mentionne explicitement que la poitrine. Dissimuler les cheveux ou tout le corps, selon le degré de zèle, est une prescription intégriste inventée de toutes pièces pour définir ce qu'est la femme : un objet sexuel tentateur qui doit être caché pour ne pas exciter les hommes.