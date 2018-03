Technicolor, une histoire industrielle française

Un entrefilet ici ou là, une analyse succincte dans un journal spécialisé, et l’on apprend que début 2018 Technicolor a vendu son activité de licences de brevets au leader mondial Interdigital pour une somme de 475 millions d’euro. Pour un groupe qui fait près de 4 milliards de Chiffre d’affaires et qui emploie 15 000 personnes dans le monde, j’ai trouvé que cette relation était très insuffisante.

Il s’agit ici de la branche « grand public « de Thomson dont l’autre partie, professionnelle et surtout militaire est devenue Thalès. Là on a plus de nouvelles avec 15 milliards de chiffre d’affaires et 64 000 personnes dans 56 pays . Une troisième branche, celle de la radiologie médicale, baptisée autrefois Compagnie Générale de Radiologie, est depuis plus de trente ans le centre névralgique de l’activité médicale du groupe américain General Electric. En 1987, Thomson cédait donc son activité médicale et acquérait l’activité « grand public » de General Electric .

Rétrospectivement on ne peut que constater que les Américains ont fait une bonne affaire, ils ont d’ailleurs maintenu le centre de recherches de BUC dans les Yvelines et l’état-major de l’activité GE Healthcare dans notre pays.

Le meilleur de ce qui était ainsi acquis par Thomson était un portefeuille de brevets qui pouvait rapporter de l’ordre de 300 à 400 millions par an jusqu’en 2016, date de la chute dans le domaine public de la majorité de l’activité. Il s’agit de compressions d’image Mpeg2, 3, 4 …et de codage audio MP 3. Pour le reste on a suffisamment parlé des matériels concurrencés par les compagnies asiatiques dont la fabrication a fini par être abandonnées partout ailleurs dans le monde, il avait même été question de la vente de la branche aux Coréens pour 1 euro ! On taira les noms qui sont attachés à cette saga pour ne retenir que l’arrivée d’une équipe de kamikazes en 2008, transfuges d’Alcatel-Lucent, lucides sur la catastrophe qui se profilait dans cette entreprise…

Ces nouveaux dirigeants, avec comme chef Frédéric Rose qui n’appartenait pas au sérail habituel des fossoyeurs industriels se sont mis en tête de redresser la société en élaguant et en redéfinissant un business model. La manne représentée par les brevets devenait une vache à lait devenait alors une raison d’espérer…pour les huit années à venir. De délestages en acquisitions, avec un changement de nom en 2010, « Technicolor », l’entreprise a maintenu une activité de services, de fabrications et de gestion de brevets, profitable, franco-américaine, avec un centre de recherches à Cesson-Sévigné près de Rennes…Dans ce secteur très complexe, aux renversements de techniques permanents, avec la fin des films au profit du numérique, le fait d’avoir résisté et progressé tout au long de ces années folles est déjà un exploit.