Une taupe à la CIA : quand Pékin prend de vitesse les Etats-Unis dans la guerre des espions

Atlantico : Qu'est-ce que l'affaire de la taupe chinoise de la CIA, que relate Le Figaro, révèle des capacités opérationnelles de renseignement humain et technologique de la Chine ? Comment expliquer la progression de leurs services ces dernières années et est-ce que le désengagement américain sur la scène internationale ne présage pas d'un renforcement de leurs capacités la géopolitique ayant horreur du vide ?

François-Yves Damon : Cette affaire de taupe révèle la capacité du contre-espionnage chinois à pénétrer la CIA afin d’y débusquer les réseaux implantés par celle-ci sur le territoire de la République populaire. Cette capacité procède de l’avantage dont dispose La Chine par rapport aux Etats-Unis : elle a en effet toute latitude de recruter des espions parmi les citoyens américains d’origine chinoise qui y sont installés, citoyens qu’ils auront convaincus de choisir leur fidélité à la mère patrie plutôt que la loyauté envers leur pays d’accueil.

Des incitations financières ou des menaces sur la parentèle restée au pays venant éventuellement consolider cette fidélité. Rien ne s’oppose ensuite à ce que ces citoyens américains postulent et intègrent de plein droit la CIA, puis parviennent à un degré de confidentialité suffisant les amenant à connaître les noms de Chinois recrutés par la CIA dans l’Empire du Milieu et y opérant.

Désavantage américain : pas de nationalité par naissance dans l’empire : on naît Han ou non-Han. Les seuls non-Han possédant la nationalité chinoise sont les Ouighours, les Tibétains et les Mongols intérieurs dont les relations avec les autorités chinoises sont d’ailleurs plutôt tendues.

Les Américains, seuls en course dans cette guerre de l’ombre doivent donc recruter des Han: tâche difficile, missions dangereuses pour les recrues, exécution assurée s’ils sont débusqués. Telles sont les conditions humaines de cette guerre entre une démocratie multi-ethnique ouverte et une dictature à parti unique mono-ethnique fermée.

L’avantage technologique chinois résulte d’un programme parfaitement exécuté : le rattrapage par gain de temps et de coût -Recherche et Développement- en copiant les données occidentales. Au facteur strictement humain des débuts, les années 90, s’est ensuite ajouté le hacking à grande échelle, professionnel autant qu’amateur, militaire comme civil – les milices de hackers patriotes -. L’ensemble a permis de copier la quasi-totalité des programmes occidentaux, militaires d’abord, F 22 Raptor furtif y compris, sans compter l’éventuelle mais invérifiable pénétration des systèmes de défense et de sécurité occidentaux.

En Asie, l’enjeu est, pour la Chine, de rétablir la suzeraineté régionale perdue et qu’elle estime devoir lui revenir, ce qui nécessite l’éviction des Etats-Unis, défaire donc les alliances de ceux-ci avec la Corée du Sud et le Japon. L’atout de la Chine dans ce contexte est d’être ventriloque : la Corée du nord étant sa menaçante et efficace marionnette. La Chine a commencé par la Corée du sud, en favorisant pour commencer l’élection d’un président accommodant, Moon Jae-in, puis en exerçant des pressions commerciales après qu’une batterie antimissile Thaad eût été installée sur le sol coréen, traitant en même temps comme un féal le président coréen invité à Pékin, réactivant ensuite, opportunément, le contentieux nippo-coréen sur les femmes de réconfort – Coréennes contrainte, , entre 1937 et 1945 de servir de femmes à soldats dans les bordels militaires japonais- afin de gêner le projet de défense commune entre les deux états, Moon Jae-in, ainsi isolé face au ventriloque et sa terrifiante marionnette, acceptait finalement, de dialoguer avec Pyongyang, dialogue inauguré par une réunion des sportifs des deux Corées.