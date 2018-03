Tabous, mauvaise conscience, lâchetés… : les racines de notre impuissance face au terrorisme

Question : Selon un sondage Elabe pour BFMTV de ce 29 mars, 58% des Français considèrent que le Président de la République et le gouvernement ne mettent pas en œuvre tous les moyens nécessaires à la lutte contre la menace terroriste en France. Le même sondage révèle également que les Français approuvent et jugent efficaces nombre de propositions qui font aujourd'hui débat, comme l'expulsion du territoire français des individus fichés S de nationalité étrangère (80%), déchoir de la nationalité française les individus binationaux condamnés pour terrorisme (72%), isoler les détenus radicalisés des autres personnes en prison (84%) , ou encore la mise en rétention administrative des individus fichés S les plus dangereux.

Au regard de cette perception générale des Français qui souhaitent ainsi une action plus "efficace", comment analyser ce qui est perçu comme de l'impuissance politique ? Quelles sont les racines de cette impuissance ?

Alexandre Del Valle : Il convient d'abord de distinguer les propositions des Français entre celles qui sont applicables et celles qui ne le sont pas, notamment car elles vont à l'encontre de l'Etat de droit dans lequel nous sommes. Mais au-delà de cela, ces propositions vont se heurter également aux réalités économiques. Surveiller un radicalisé coûte extrêmement cher et cela mobilise entre 15 et 20 personnes à plein temps. Il faudrait doubler ou tripler les effectifs que nous avons à disposition pour surveiller les individus dangereux. Face à cela l'Etat pourrait effectivement embaucher plus de fonctionnaires pour surveiller les fichés S plus efficacement mais il a fait le choix de payer la politique sociale de la France par un manque de sécurité des citoyens. La politique sociale de notre pays a un prix et c'est la défaillance sécuritaire.

Guillaume Bigot : Nos dirigeants estiment qu’il est de leur devoir de maintenir un ordre juridique et politique liée à la construction européenne qui limite fortement le pouvoir de décision du Parlement et du gouvernement. La limite est de ne pas toucher un cheveu d’une conception très extensive voire maximaliste des droits de l’homme. Ce que nous avons appelé le droit de l’hommisme, une vision extrémiste des droits de l’individu. Cette vision place au cœur de tout notre droit mais aussi de nos mœurs et de nos institutions politiques une représentation des droits de l’individu comme alpha et oméga.

Cette vision est un double héritage. Un reste de mai 68 et des théories de la déconstruction (Derrida ; Deleuze ; Foucault et consorts) qui délégitiment non seulement la notion de patrie mais plus largement la notion de devoir et tout le contenu des droits de l’homme et du citoyen et de la démocratie. Dans cette conception, tout État est un ennemi de la liberté, toute institution est oppressive et les élections sont des pièges à con. Le poids de la culpabilité de Vichy en France et dans une moindre mesure de la guerre d’Algérie a rendu ces idées folles raisonnables et attractives.

Or, au tournant des décennies 80 et 99, cette protéine idéologique de mai 68 s’est recombinée avec la réhabilitation de la pensée libérale : pensée politique, avec la redécouverte de Tocqueville ou la lecture d’un auteur comme Poliyàni.

Bien sûr, le libéralisme est aussi une pensée économique qui fait du citoyen un homo economicus et un consommateur. Jouir sans entrave et faire du business sans frontière, les deux paradigmes se sont mêlées pour déboucher sur le monde que l’on connaît aujourd’hui : celui des cabinets d’avocat et des multinationales sans frontière qui fonctionne de manière cynique mais légal grâce à un système juridique hyper protecteur des individus et des États qui n’ont cessé de désarmer moralement (des États qui acceptent d’être condamnés juridiquement par des tribunaux supranationaux), physiquement (moins de contrôle aux frontières, d’entrave à la libre circulation) et même désarmés tout court (baisse de 50 % des dépenses régaliennes en part de PIB par rapport à 1996 en France par exemple).

A l’arrivée, on a une conception des droits de l’homme sans contenu positif mais avec des formes hyper contraignantes.

Il faut opérer ce long détour pour comprendre pourquoi la France s’est placée dans un carcan juridique aux moyens de lois (certes facilement réversibles) mais aussi de traités (plus rigides) et de révisions constitutionnelles (encore plus rigide) qui empêche concrètement nos dirigeants de prendre des mesures de simples bon sens. Les lister. Expulser les fichés S cela implique d’obtenir l’autorisation d’un juge, cette expulsion est susceptible de recours et en fin de course la cour européenne des droits de l’homme condamnera la France. Ainsi l’impuissance politique a été pensée de organisée. On peut dresser le parallèle avec les marchés financiers et leur dérégulation, si l’on en sortir, on se rend compte que les leviers de commande nous échappe : ils sont passés aux banques, aux opérateurs privés. Et pour revenir en arrière, il faut faire reboot, redonner au peuple un véritable pouvoir de décision. Remette l’église au milieu du village.

Les peuples sont prêts, partout et je suis convaincu que de nombreux électeurs qui s’abstiennent et même qui se refusent à donner leur voie à des partis populistes n’en pensent pas moins, à rompre avec le droit de l’hommisme.

Cependant, les élites restent prisonnières de ce modèle. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est principalement par manque de courage (d’ailleurs le président Macron qui est bourré de défaut n’a pas celui d’être lâche) ou par cynisme (chercher à se mettre dans la poche les voix de telle ou telle communauté) que les dirigeants refusent de rompre avec le droit de l’hommisme mais par conviction.

Ceux qui nous dirigent pensent qu’ils protègent la société du totalitarisme en se plaçant sous l’autorité de juges hyper tatillons sur le respect des droits de l’homme. Ironie tragique, le totalitarisme dont ils veulent nous protéger et dont ils craignent qu’il s’empare de l’Etat ressurgit sous une forme non étatique, sous la forme d’organisations terroristes, de communauté religieuses fanatiques ou même d’individus isolés. On ne doit plus craindre que les États démocratiques écrasent les individus, on doit redouter que des individus ou des groupes infra étatiques ne cherchent à fracturer les états démocratiques.

Au nom de la lutte contre un totalitarisme du passé (le fascisme ou le stalinisme), on facilite la tâche à un totalitarisme d’avenir (l’islamisme). A cet égard, le sort de Mireille Knoll est cruel et édifiant : elle a échappée à Vichy et c'est pour éviter le retour de Vichy que l’on s’est empêché de mettre ses assassins hors d’état de nuire.

-Les excuses socioéconomiques ? Y-a-t-il une culture de l'excuse en France (avec le poids et le lobby des associations droit de l'hommistes par exemple) ?

Christophe de Voogd : Je crois qu’il y a encore plus profondément une culture de la VICTIME. L’Occident est entré depuis 40 environ, dans une phase de valorisation de la victime, de la victime absolue qui ne saurait donc jamais être un agresseur. Attitude qui, au passage, déresponsabilise et infantilise les minorités. D’où notre difficulté à admettre devant les faits les plus évidents qu’un pauvre, un homme de couleur, un musulman, ou même une femme puisse être coupable de quoi que ce soit, puisque le seul coupable de tous les abus est le mâle blanc dominant. C’est le sens de ce qu’on appelle aujourd’hui l’intersectionnalité ( qui était un concept tout à fait différent au départ): « Victimes de l’homme blanc, unissez-vous ! ». Le phénomène est encore plus fort aux Etats-Unis. Et on doit aussi comprendre l’élection de Trump comme une réaction des blancs exaspérés, qui se déclarent désormais victimes à leur tour…

Selon moi, cette concurrence victimaire est le plus grand danger pour nos sociétés, qu’elle fracture, fragmente et dont elle nourrit toutes les frustrations et ressentiments. Une seule constante par rapport à l’époque antérieure : l’antisémitisme. Seuls les Juifs n’ont pas le droit d’être victimes absolues, malgré l’Holocauste. Ils sont dénoncés (via l’image d’Israël notamment) comme agresseurs et/ou dominateurs. Aux autres donc, les « excuses » ; à eux, le rôle ancestral de bouc émissaire.

Alexandre Del Valle : Aujourd'hui la culture de l'excuse (sociologique et économique) est développée par des intellectuels de gauche et d'extrême gauche mais l'Etat lui-même n'a pas cette culture de l'excuse car il est un monstre froid. Le problème c'est bien les politiques car du moment que vous invoquez la force de l'Etat régalien vous êtes soumis à cette réduction ad hitlerum. L'Occident aujourd'hui se détruit lui-même car pour se faire pardonner ses démons du passé, il est poussé à "expier" ses fautes en prônant une forme de tolérance.

Il faut comprendre que nos lois peuvent être suffisantes et sont suffisamment efficaces dans l'absolu mais elles ne sont pas appliquées soit parce que nous n'en avons simplement pas les moyens ou parce que l'on n'ose pas défier le politiquement correct. Pourtant il n'est pas aberrant de penser que l'on pourrait consacrer moins d'argent aux clandestins qui bénéficient de la sécurité sociale universelle lorsqu'ils sont sur notre sol (ce qui nous coûte au moins un milliard d'euros par an). Pour appliquer correctement nos lois il faut déclarer la guerre au politiquement correct et aux lobbys. A mon avis la véritable impuissance politique ne se concrétise pas dans notre incapacité à produire de nouvelles législations mais plutôt dans le fait de céder aux donneurs de leçons de morale à cause d'une terreur psychologique de la culpabilisation.

Guillaume Bigot : Au sens étymologique du terme, ex causa signifiant « mis hors de cause », l’excuse socio-économique est inacceptable. Elle ne l’est pas seulement moralement, elle l’est aussi de manière factuelle.

Il suffit de lire Christophe Guilly pour mesurer que si les enfants de l’immigration maghrébine et africaine sont incontestablement défavorisés économiquement et socialement, ils ne sont pas les plus mal lotis.

Les taux de réussite (changement de catégorie sociale par rapport à ses parents, accès à des positons de cadre, réussite d’études supérieures) des habitants majoritairement « Souchiens » de la France périphérique sont plus faibles que ceux des « quartiers ». Il y a plus exclu que les jeunes Français d’origine musulmane qui fourbissent le gros des troupes des djihadistes et des islamistes.

Il faut aussi rappeler que les pouvoirs publics se sont massivement mobilisés pour aider financièrement cette jeunesse des cités. Il est certain que la cohabitation avec les forces de l’ordre est difficile et que les policiers et les gendarmes poussés à bout, notamment par le droit de l’hommisme des magistrats peuvent parfois abuser de leur autorité mais ils sont confrontés quotidiennement à une hostilité et à des comportements délictueux.

Il est scandaleux de prétendre que les immigrés sont relégués : personne ne les a obligés à venir. De même qu’il est très injuste affirmer que les institutions opèrent des discriminations. Ou alors, il faudrait préciser que de telles discriminations sont positives et favorisent les immigrés ou leurs enfants. Au sein de l’éducation nationale, par exemple, les enseignants redoublent d’efforts pour aider les jeunes issus de l’immigration qui jouissent plutôt d’un préjugé favorable. Les profs veulent souvent les aider et cela marche d’ailleurs plutôt très bien avec la majorité des filles et avec certains garçons. Mais dans les désormais fameux territoires perdus de la République, l’exclusion est bien réelle et elle vient d’une jeunesse déboussolée et reislamisée qui refusent la culture des « koufars » ou des faces de craie.

Y-a-t-il une culture de l'excuse ? Je dirai même qu’il y a un business du droit de l’hommisme. Certaines associations ne vivent que de cela. Il faut à cet égard distinguer ce que j’appellerai les associations comme France terre d’asile ou la Licra qui correspondraient à des dames patronnesses de la fin du XIXe siècle, les migrants étant souvent (mais non exclusivement) musulmans.