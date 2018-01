Y-a-t-il vraiment une rationalité à interdire la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en France en 2040 ?

A la veille du changement d’année, les premières lois du nouveau quinquennat sont définitivement signées, et parmi elles celle qui concerne les hydrocarbures. L’explication de l’intérêt de ce texte est exposée de manière lapidaire « ainsi sont tenus les engagements de la France dans sa lutte contre le réchauffement climatique «.

La belle unanimité qui a présidé à l’élaboration de ce texte me permet-elle d’en discuter un peu le bien-fondé ? Je ne sais pas car nous vivons dans une atmosphère curieuse de mise au ban rapide pour expression de point de vue non conforme !

Je demande donc à mes lecteurs de me pardonner une nouvelle fois.

La première raison de cette mesure m’apparait être l’exemplarité souhaitée pour notre pays après l’organisation de la COP 21 et les mesures adoptées à cette occasion. La lutte contre « le réchauffement climatique » est apparue alors comme un combat acharné contre les hydrocarbures en évoquant la nécessité de les conserver sagement dans nos sous-sols. Cette position, défendue par les plus convaincus du péril immédiat qui allait frapper la planète, a finalement gagné une grande partie de l’opinion française et l’on peut comprendre qu’elle a finalement été acceptée par l’ensemble de la classe politique. Ainsi se manifeste la volonté d’être les « premiers » de la classe, face en particulier aux USA qui affirment leur volonté de rester les émetteurs impénitents de gaz à effet de serre.

La seconde raison, moins glorieuse, c’est que l’activité pétrolière a toujours été suspecte et mal aimée des français, même le Général de Gaulle n’a pas réussi à convaincre les foules de sa nécessité pour le pays qui avait, par contre, plébiscité le charbon ! On avait pu observer la levée de boucliers contre le « gaz de schiste » et les difficultés depuis une dizaine d’années pour obtenir des permis d’exploration. Cette loi est donc populaire, et, en ce sens, sa promulgation correspond bien à l’état de la société française d’aujourd’hui…et d’hier.

Est-ce pour autant rationnel ?

Cet affichage « exemplaire » est un leurre, notre production annuelle ne dépasse pas la moitié de la production quotidienne mondiale, c’est une goutte d’eau qui n’a et n’aura aucun effet d’entrainement. Notre consommation nationale d’hydrocarbures conduit à notre déficit commercial, et notre économie continue à dépendre de nos importations de pétrole et de gaz pour satisfaire notre industrie et nos besoins de mobilité. Ce n’est pas une loi portant sur la production nationale qui va changer cette situation, nous consommons du gaz, de l’essence, du bitume, des plastiques …et cela n’est pas près de se modifier en profondeur. On connait, par exemple, les efforts de communication et d’incitation pour faire adopter les voitures électriques et la lenteur de l’évolution des comportements. La question de savoir comment consommer moins de produits pétroliers dans notre pays a donc été éludée, elle aurait conduit à s’interroger aussi sur la volonté de réduire la production d’électricité nucléaire, et puisque les énergies nouvelles renouvelables (solaire et éolien) sont intermittentes sur la nécessité de voir de nouvelles centrales thermiques au gaz s’installer pour assurer la disponibilité du courant électrique. Cette orientation n’a donc aucune incidence sur les émissions de CO2 du pays, elle met simplement à mal une profession, celle des pétroliers et des gaziers.