Y-a-t-il des tueurs nés ? Quand les scientifiques se demandent si les pulsions de meurtre sont génétiques

Michael Mosley, journaliste pour la BBC, s'est penché dans un documentaire sur les raisons scientifiques qui peuvent conduire des personnes à commettre des meurtres. Il rappelle que dès les années 1870 le Docteur Cesare Lombroso s'était penché sur le cas de criminels emprisonnés à Turin. Selon lui, les meurtriers se caractérisaient par une forme de visage particulière et des bras plus long que la normale. Il leur reconnaissait globalement des traits proches de celui du singe, le conduisant à les cataloguer dans une classe d'humains inférieurs.

Atlantico : On a le sentiment que Monsieur Lombroso, plutôt que de pratiquer une méthode déductive, mettait la science au service de ses convictions de départ. Comment interprétez-vous cette envie, voire ce besoin, d'expliquer scientifiquement et de manière déterministe l'acte de tuer ?

Pierre Roubertoux : Ce n'est pas seulement l'acte de tuer qui est ainsi interprété de façon déterministe, mais pratiquement tous les faits humains, et ce depuis plus d’une centaine d'années. La physiologie et la génétique sont mises au service cette volonté. Mais dans cette démarche, il y a une erreur de départ : comment peut-on penser qu'avec des caractéristiques physiques on va pouvoir prédire des faits ? C’est comme remplacer les signes du zodiaque ou la boule de cristal par la science. En réalité ce ne sont pas les actes qui sont prédictibles, mais les tendances. Par exemple, une personne peut avoir une tendance biologique à la prise de boisson, mais si elle vit dans un endroit où l’alcool est prohibé, voire totalement inexistant, elle n’en consommera pas. Il peut donc y avoir des tendances, mais si l’occasion ne se présente pas, il n’y aura pas d’acte.

Le neuroscientifique britannique Adrian Raine a scanné à partir des années 1980 le cerveau de nombreuses personnes condamnées au Etats-Unis pour des homicides. Il avait choisi la Californie comme lieu d'étude pour son "grand nombre d'individus très violents et coupables de meurtres". Dans presque tous les cas, il a observé une activité réduite dans le cortex préfrontal, c’est-à-dire la partie du cerveau qui contrôle les pulsions émotionnelles, et une suractivité dans le complexe amygdalien, qui génère les émotions. Statistiquement, en dehors des implications éthiques de ce genre d'étude, les meurtres et les actes de violence seraient donc en partie le fait de personnes qui, physiquement, sont plus sensibles à la colère, et moins capables de se contrôler ?

Qu’elles soient moins capables de se contrôler, c'est certain. Parmi les nombreuses personnes qui sont hélas victimes d'une condamnation à mort – une autre forme de meurtre – beaucoup sont des déficients intellectuels. Des études ont montré que chez les jeunes qui manifestent des violences gestuelles, ces tendances violentes sont d'autant plus fortes que leurs possibilités de verbalisation sont faibles. C’est-à-dire que sans le verbe, on compense la difficulté à s’exprimer avec des actes physiques brutaux. On peut corréler cela avec le grand nombre de meurtriers qui manifestent un déficit mental. C’est ce qui rend la peine de mort encore plus absurde.

Pour Adrian Raine, ces différences au niveau du cerveau s'expliqueraient en grande partie par les abus dont les personnes devenues criminelles ont fait l'objet dans leur enfance. Cependant, toutes les personnes qui ont été maltraitées n'en viennent pas à tuer des gens. Pourrait-il donc y avoir d'autres facteurs qui prédisposent au passage à l'acte ?

Je ne pense pas qu'il y ait d'autres facteurs, car les tendances observables ne permettent pas, de toute façon, de prédire les faits. On peut tout au plus envisager une potentialité, qui dépend en grande partie de l’environnement dans lequel les personnes évoluent. Mais ne donnons pas à la science le même statut qu’un horoscope du dimanche.