Y-a-t-il un mode de scrutin qui puisse permettre l’émergence d’une vraie citoyenneté européenne ?

Atlantico : Emmanuel Macron veut un retour aux listes nationales pour les élections européennes de 2019, ce qui ne manque pas de lui attirer des critiques dont celles de Brice Hortefeux. Mais est-ce qu'une simplification du mode de scrutin ne serait pas à même de clarifier le débat européen et les enjeux du scrutin ?

Christophe Bouillaud : Oui, bien sûr, le retour à une circonscription nationale, comme avant 2004, permettrait de redonner de la visibilité au débat, puisqu’il se focaliserait sans doute sur la tête de liste nationale de chaque force en présence et sur la vision européenne de chacune de ses têtes de liste. Cela redonnerait aussi sa chance d’avoir des élus européens aux petites formations politiques, anciennes ou nouvelles, puisqu’il serait difficile d’établir en France un seuil de barrage élevé (plus de 5%), alors même que notre principal partenaire, l’Allemagne, n’a plus depuis 2014 pour cette élection européenne de seuil au nom même de la parfaite représentation de l’électorat d’Outre-Rhin dans toutes ses nuances.

Par ailleurs, les grandes circonscriptions régionales instituées en 2004 pour rapprocher les électeurs des élus n’ont jamais fonctionné en ce sens : qui connait aujourd’hui « ses » députés européens ?

Par contre, cette régionalisation ratée a sans doute contribué à éloigner encore plus les électeurs de l’élection européenne. Le retour à des listes nationales constitue sans doute un moyen de remonter le taux de participation à cette élection, et donc de lui conférer une plus grande légitimité.

Au contraire Brice Hortefeux a mis en garde Gérard Collomb, car les élections de mi-mandat font craindre un vote sanction vis-à-vis de la politique de Macron complètement déconnecté des enjeux européens. Cette crainte est-elle justifiée ?

Il me semble que la remarque de Brice Hortefeux est à la fois vraie et fausse. Il est vrai que, partout en Europe, les élections européennes peuvent constituer un moment de sanction électorale pour le pouvoir national en place. C’est d’autant plus net que l’on s’éloigne de la dernière élection gagnante de ce pouvoir en place – donc, avec deux ans de pouvoir, le pouvoir d’Emmanuel Macron peut être sanctionné. Il est faux, par contre, de dire qu’une telle sanction, ou une éventuelle approbation d’ailleurs, sera déconnectée des enjeux européens. Les Français ont bien perçu tout de même qu’Emmanuel Macron s’est engagé clairement à réformer l’Union européenne pour faire en sorte qu’elle les protège. C’est sans doute l’une des raisons de sa victoire de 2017. On verra donc bien en 2019 si les électeurs qui se déplaceront approuveront ou sanctionneront ce qui aura été fait d’ici là en matière européenne à cette fin par Emmanuel Macron. De toute façon, il n’y a plus guère de différence entre la performance européenne d’un gouvernant et sa performance nationale, surtout pour un Emmanuel Macron qui se positionne à la fois comme gouvernant de la France et sauveur de l’Union européenne. Il n’y aura pas de déconnection.