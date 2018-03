Y-a-t-il un Ministre de l’Ecologie pour les coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc ?

Le 2 mars, le Préfet maritime de Brest a pris un arrêté réglementant la navigation, le stationnement, le mouillage, la pêche, la baignade et la plongée sur un grand périmètre en zone de pêche, sans concertation avec les pêcheurs. Le bateau, le « Gargano », est en route, et les carottages doivent débuter le 6 Mars !

Le Contre-Amiral Provost-Fleury signataire de l’arrêté ne doit pas être au courant qu’il existe une saison des pêches, qu’il y a deux criées, à Erquy et à Saint Quay-Portrieux , que la concertation avec les professionnels avaient conduit à des travaux de Juin à Aout l’an dernier , que ceux-ci n’étaient pas au courant que l’on recommençait en Mars, pas plus qu’un nouvel arrêté allait sortir.

C’est, bien sûr, aux pêcheurs de se défendre, et de trouver les formes d’action adéquates, mais c’est aussi aux écologistes et à leur Ministre de défendre la faune et la flore qui font vivre des centaines de foyers et qui font aussi partie de la biodiversité dont ils se font les hérauts.

J’ai déjà alerté sur ce projet « Ailes Marines » qui traine depuis des années pour des raisons administratives, techniques, et industrielles. Les associations de défense de la nature opposées au projet et ignorées du Ministre de l’Ecologie (difficile de faire une ZAD en pleine mer !) ne sont pour rien encore dans les années perdues ! Il s’agissait de faire une expérience avec des éoliennes AREVA en association avec des exploitants espagnols. Désormais les éoliennes sont allemandes, on ne sait toujours pas lesquelles, et, alors que l’on forait à 42 mètres, on va maintenant faire des forages jusqu’à 61 mètres ! Ce projet, mal ficelé au départ, a dérivé jusqu’au point d’être devenu incompréhensible, visiblement même pour le Préfet Maritime de Brest.

Je rappelle brièvement les objections des riverains

Trop près des côtes et de la merveille mondiale qu’est le Cap Fréhel (1 million de visiteurs par an)

En plein dans le gisement des coquilles Saint-Jacques, plus grand gisement naturel d’Europe, plus de mille emplois directs, première production française (50%)

Sur la route des oiseaux migrateurs et en face de la plus grande réserve ornithologique de Bretagne

Les travaux vont durer près de trois ans, avec leur cortège de nuisances, destruction des fonds benthiques, vacarme sous-marin (206 à 270 décibels) et turbidité fatals à la vie marine et nécessiteront le déplacement de 70 000 tonnes de sédiments

La solution technique est connue, il faut déplacer en plus haute mer cette expérience et donc aller vers la nouvelle génération d’éoliennes flottantes. C’est cela le monde nouveau, ce n’est pas de détruire flore, faune et pêche artisanale, marins et contemplateurs des merveilles naturelles, c’est de l’écologie. La lutte pour le maintien de la biodiversité marine doit être une priorité.