Syrie : frapper Bachar El Assad soit. Mais quid des Russes, Iraniens et autres Turcs solidement ancrés sur le terrain ?

Atlantico : Comment anticiper une réaction russe face aux éventuelles prochaines frappes occidentales en Syrie. Peut-on estimer que la Russie ne cherche pas l’escalade et quels sont les éléments qui pourrait le justifier ?

Alexandre del Valle : Je pense que la Russie ne cherche aucune escalade. La Russie est la première ennuyée avec cette opération (l'attaque chimique dans la Ghouta orientale, NDLR). La Russie défend son allié, Bachar el-Assad - ou plutôt, son allié le régime syrien -, puisque la doctrine de la Russie n'est pas du tout la même que celle de l'Occident. La doctrine de la Russie est : on maintient un régime qui est notre allié puisqu'il y a des bases russes en Syrie. Et tant que le mandat du président Bachar el-Assad n'est pas terminé, on n'a pas d'états d'âme, on ne va pas lâcher un allié avec qui nous avons des intérêts, juste parce que cet allié a fait des choses pas bien.

C'est une vision cynique de la géopolitique, mais fondée sur les intérêts.

Les Occidentaux sont aussi cyniques que les autres, mais sont pris aussi par des considérations comme l'opinion et l'émotion. Et ils savent que Bachar el-Assad n'est pas l'ennemi de l'Occident, puisque ce sont les djihadistes qui nous agressent, et non Bachar el-Assad. Mais les Occidentaux, eux, ont du mal à définir clairement l'ennemi, puisqu'ils doivent réagir à l'émotion, qu'ils font du droit-de-l'hommisme, qu'il y a des opinion makers.

La Russie n'a aucun intérêt à avoir utilisé des armes chimiques, mais elle ne peut pas lâcher son allié puisqu'elle ne raisonne pas comme l'Occident, de manière moraliste ; mais de manière cynique : elle a un allié, il peut faire ce qu'il veut tant qu'il ne trahît pas les Russes. Nous, Occidentaux, avons du mal à comprendre que le fait que la Russie défende son allié ne veut pas dire qu'elle est d'accord avec tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, dans les négociations pour la paix en Syrie, pour essayer de préparer une transition après le mandat de Bachar el-Assad, la Russie est très irritée en interne, mais elle ne va pas l'étaler sur la place publique.

Dans les négociations internes entre Turcs, Iraniens, régime syrien et Russes, les Russes sont très énervés par le fait que les Iraniens et leurs milices chiites (Hezbollah) d'un côté, et le régime de Bachar el-Assad de l'autre, n'ont pas la même conception de l'après-guerre-civile, de la Syrie de demain. Les Russes veulent une relative alternance, avec un départ négocié de Bachar el-Assad remplacé par un autre alaouite ; tandis que le régime n'a aucun intérêt aux pourparlers de Genève en vue d'une solution consistant à trouver un accord avec les Occidentaux. Et c'est là qu'il faut comprendre le bombardement chimique : les responsables sont sûrement des milices pro-régime syrien - pas forcément iraniennes - qui ont intérêt à ne pas obéir aux Russes. Les Russes ne sont pas du tout responsables de cette attaque et, très probablement, ils en sont la première victime puisqu'ils sont discrédités dans leur rôle d'élément qui parle avec tout le monde (n'oublions pas qu'ils ont de bonnes relations avec les Israéliens). Ils n'ont pas du tout intérêt à faire capoter un plan de sortie de crise, puisque la guerre leur coûte cher et qu'ils veulent en sortir.