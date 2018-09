Surveillance des déficits français : la commission européenne est bien partie pour compliquer l’année politique d’Emmanuel Macron

Atlantico : Alors que la France avait "fêté" sa sortie de procédure pour déficit excessif il n'y a que quelques mois, la Commission européenne ne serait pas très optimiste sur la capacité de l'exécutif à réduire le déficit structurel du pays, conformément aux règles du Pacte de stabilité. Comment expliquer ce qui ressemble à des informations contradictoires ? Faut-il considérer que la sortie de procédure pour déficits excessifs n'était que cosmétique ?

Jacques Bichot : La Commission européenne applique des principes simplistes : si le déficit public dépasse un certain pourcentage du PIB pendant un certain temps, vous êtes mauvais, s’il est inférieur à ce pourcentage, vous êtes dans les clous.

Il serait autrement réaliste de prendre aussi en considération des critères qualitatifs.

Faisons une comparaison avec les entreprises. Selon les raisons de leur endettement, les analystes financiers s’inquiètent ou les félicitent. Ils s’inquiètent quand une société a recours aux banques ou au marché obligataire parce qu’elle est déficitaire, qu’elle n’arrive pas à vendre correctement ce qu’elle produit, et qu’il faut payer aux fournisseurs et aux salariés plus que ce qu’elle obtient de ses clients. Et encore faudrait-il nuancer : si elle est en phase de démarrage, si bien qu’il lui faut payer des investissements importants qui ne se traduiront que plus tard par des ventes accrues et des bénéfices corrects, son besoin de financement peut être parfaitement normal.

En revanche, si cette entreprise a le matériel requis, le personnel voulu, mais pas assez de clients pour payer ses employés et ses banquiers, dans ce cas il y a lieu de s’inquiéter, et de mettre au point un plan de redressement, voire d’engager une procédure de liquidation. Car cela veut dire qu’elle ne produit pas ce dont ses clients potentiels ont besoin ou envie, ou qu’elle ne sait pas le produire à un prix compétitif, ou qu’elle est très mauvaise sur le plan marketing.

Pour les finances publiques, mutatis mutandis il faudrait voir les choses de la même manière. Toutes sortes de critères doivent être pris en considération : par exemple, le déficit public sert-il à réaliser des investissements publics intelligents qui se traduiront dans quelques années par une croissance plus rapide et des rentrées fiscales ou sociales plus abondantes ? Ou encore, le pays est-il en croissance démographique importante, ce qui justifie de fortes dépenses pour investir dans la jeunesse qui, dans quelques années, deviendra une force de production capable de générer des recettes fiscales et des excédents de la balance des paiements ?

La France a un atout par rapport à la majorité des autres membres de l’Union européenne : sa démographie, bien que mauvaise, est moins catastrophique que celle de l’Allemagne ou de l’Italie. Ce facteur devrait être pris en compte : il justifie une petite différence entre les finances publiques de ces deux pays. De même, bien que nos forces armées soient loin de recevoir le matériel dont elles auraient besoin, leur situation est moins catastrophique que celle de leurs homologuesallemandes : là aussi, cela devrait être pris en compte. En revanche, notre administration pléthorique par rapport à sa production de services, pas seulement au niveau de l’Etat, mais également des collectivités territoriales et des hôpitaux, est un facteur qui justifie que Bruxelles nous tape sur les doigts.