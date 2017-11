Surtaxation des entreprises : boomerang en vue pour le gouvernement

L'addition coûte désormais 10 milliards...

L'invention de la taxe à 3%

Les mauvaises langues noteront qu'en 2012, le dossier était supervisé par le secrétaire général adjoint de l'Élysée, appelé alors Emmanuel Macron. Avec une perfide ironie, le Canard Enchaîné s'est gaussé cette semaine des sorties tonitruantes de Bruno Le Maire sur ce scandale d'État qu'est l'amateurisme avec lequel la taxe fut inventée et adoptée.

En ordonnant une mission d'inspection générale sur l'élaboration de ce texte, le Ministre, selon le Canard, a beaucoup fâché son Président. Il faut dire que l'instruction du dossier ne peut être qu'à charge contre l'ancien secrétaire général adjoint. C'est ce qui s'appelle un boomerang pour Emmanuel Macron, qui constituera sans doute une évolution importante dans le rapport de force au sein de l'exécutif.

La surtaxation, une obstination de Bercy

Reste que, pendant des années, on imagine assez bien que les entreprises vont contester cette étrange technique qui consiste à inventer des taxes sur mesure pour faire payer tel ou tel contribuable, fut-il une entreprise. Rien n'exclut une nouvelle saisine du Conseil Constitutionnel sur cette affaire à 10 milliards, et rien ne garantit que le montage de Bercy soit plus cette fois plus solide que le précédent.

Dans la pratique, l'ensemble du montage est assez curieux. Officiellement, le candidat Macron avait annoncé son intention de diminuer la pression fiscale qui pèse sur les entreprises. Mais l'année 2017 et l'année 2018 seront, pour les plus grandes d'entre elles, des années d'effort accru.

On retrouve ici l'étrange posture macronienne qui consiste à faire des annonces générales et à laisser les administrations, parfois, faire le contraire.

Toujours est-il qu'une taxe nouvelle chasse une taxe annulée. En lui-même le procédé déroute: la justice européenne annule une décision des pouvoirs publics français et immédiatement ceux-ci la reprennent sous une autre forme. Comme si, dans tous les cas, la décision était prise et que la préoccupation de Bercy consistait seulement à récupérer l'argent en cherchant le prétexte juridique le plus acceptable possible.