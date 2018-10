Surprise : malgré nos déficits, le poids relatif de la dette française a baissé depuis l’an passé et voilà les conclusions à en tirer

Atlantico : Comment expliquer cette baisse malgré les déficits ?

Michel Ruimy : Au sens du traité de Maastricht, la dette publique est la dette de toutes les administrations publiques : État, organismes de sécurité sociale, collectivités locales et organismes divers d’administration centrale. La notion d’endettement est différente de celle de déficit public, qui correspond au besoin de financement des administrations publiques.

Il existe deux manières de mesurer la dette d’un pays : en valeur absolue c’est à dire en milliards d’euros, ou en pourcentage du Produit intérieur brut (PIB).

Ce deuxième instrument permet de mettre en perspective les variations de la dette par rapport à la richesse créée au cours d’une année, et donc de comparer l’endettement de pays de tailles différentes.

Concernant la France, sa dette publique a augmenté, au deuxième trimestre 2018, d’un peu plus de 5 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 2 299,8 milliards, restant sous le seuil symbolique des 100% du Produit intérieur brut. Même si, sur 1 an, il s’est accru de 1,1%, le ratio Dette publique / PIB a toutefois décru régulièrement depuis le deuxième trimestre 2017.

Comment expliquer ces évolutions ? En fait, l’INSEE tient désormais compte du reclassement de la SNCF en administration à compter du premier trimestre 2016, alors que le gouvernement a officiellement prévu de reprendre la dette de la SNCF Réseau - 39,4 milliards d’euros -, en deux temps, en 2020 et 2022.

Ainsi, selon ce nouveau mode de calcul, la dette publique de la France atteignait 100,9% du PIB au deuxième trimestre 2017, avant de commencer à décroître à 99,8% au 3ème trimestre 2017, puis à 98,5% au 4ème. Après avoir atteint 97,6% au premier trimestre 2018, elle s’élève, au deuxième trimestre, à 99% du PIB. Ainsi, la dette de la SNCF a contribué grandement à cet alourdissement. Dans le même temps, la contribution de l’Etat à la dette a augmenté de 19,5 milliards d’euros tandis que celle des organismes de sécurité sociale a diminué nettement (-11,7 milliards).

D’un point de vue théorique, n’est-ce pas ici le signe que la croissance est « l’arme » la plus efficace pour lutter contre un endettement excessif ?

Le lien entre croissance économique et endettement est, en général, double. A court terme, une augmentation de l’endettement soutient la demande domestique et la croissance. Ainsi, la croissance des pays développés au cours des trente dernières années s’est accompagnée d’une hausse de l’endettement des agents non financiers (ménages, entreprises, Etat). Les cycles d’endettement sont donc corrélés au cycle économique. Cependant, à plus long terme, un niveau d’endettement trop élevé entrave le potentiel de croissance. En effet, la dette publique réduit l’épargne disponible, augmente les taux d’intérêt ou réclame une diminution des dépenses publiques productives et / ou une augmentation des impôts.

Pour éviter que la dette en « % du PIB » ne s’envole, plusieurs orientations s’offrent au Gouvernement.

Tout d’abord, diminuer les taux d’intérêt auxquels l’Etat emprunte. Mais, aujourd’hui, il n’a aucun levier d’action du fait de l’indépendance de la Banque centrale européenne.