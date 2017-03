Surprise ! Une large étude scientifique révèle les avantages à être une maman "âgée"

Atlantico : Des études danoises et américaines révèlent des aspects positifs des grossesses tardives chez les femmes. Existe-t-il des effets positifs sur le plan médical d'une grossesse tardive ? A quelles conditions ?

Sylvain Mimoun : A ma connaissance, c'est la première fois que l'on parle d'éléments positifs dans les grossesses tardives avec ces études danoises et américaines. Il est clair que quand une femme mène à bien une grossesse qu'elle ait plus de 40 ans ou non est un plus pour elles psychologiquement. Elle se sent beaucoup plus heureuse. Elle prend une forme de revanche sur son passé. La plupart de ces femmes-là ont voulu être enceintes avant mais elles n'ont pas trouvé les conditions adéquates, que ce soit du à leur situation professionnelle ou affective.

Le fait qu'elles puissent enfin se sentir femme à part entière en étant non seulement femme mais également mère constitue un vrai plus pour elles. Désormais toutes les femmes sont bien suivies sur le plan de la grossesse. Cela signifie que dès que l'on sait quoi traiter, quoi surveiller cela peut très bien se passer pour elles.

Pour que les effets physiques soient positifs, encore faut-il qu'elles ne ressentent pas les causes physiques qui peuvent gêner la grossesse comme l'hypertension par exemple ou la prise de poids, la circulation veineuse qui est plus déficiente et le risque d'avoir des phlébites quand elles sont moins jeunes. Si on connaît les points à surveiller on peut les aider à ne pas être dans la difficulté.



Sur le plan de l'éducation cette fois, qu'avons-nous pu observer ? Comment les mères plus âgées éduquent-elles leurs enfants par rapport aux autres ?

Les mères plus âgées ont attendu leur enfant plus longtemps. De ce fait, elles sont plus disponibles pour leurs enfants, à l'inverse des femmes plus jeunes. Elles sont davantage préoccupées par elles-mêmes, leur réussite dans leur vie sociale. Les femmes plus âgées vont donner la priorité à leur enfant. Elles ne sont pas dans la préoccupation d'elles-mêmes. Elles vont faire pour tout faire pour que leurs enfants aient tout ce qu'il faut, tant sur le plan matériel que sur le plan physiologique, voire sur le plan moral. Idéalement, elles voudraient être plus patientes mais est-ce qu'elles y arrivent ? Dans les moments de stress, ou elles se sentent débordées, elles sont plus à même de relativiser les difficultés afin de garder leur calme. Elles se focalisent sur leur enfant.

Sur la transmission des valeurs, l'éducation, tout dépend de la personnalité de la mère. Cela dépend de comment elles sont dans la vie. Une femme inquiète dans la vie va probablement transmettre son inquiétude à ses enfants. Elles peuvent être encore plus inquiètes que dans leur jeunesse. Toutefois, une fois qu'elles sont enceintes, elles mettent toutes les priorités pour parvenir à mener à bien la grossesse.

La recherche scientifique semble permettre de plus en plus aux femmes d'avoir des enfants tardivement. Les risques d'une grossesse tardive sont-ils les mêmes qu'auparavant ? Est-ce qu'il sera possible d'avoir des enfants de plus en plus tard ? Quelle est la tendance sur le plan médical ?