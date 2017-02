Surpoids : mettre son enfant au régime est-il réellement une bonne idée ?

Atlantico : Deanne Jade, la fondatrice du Centre National des troubles alimentaires en Grande-Bretagne citée par le journal Telegraph explique que les régimes ne sont pas la bonne approche pour faire perdre du poids aux enfants. Sont-ils vraiment la bonne solution pour aider son enfant à perdre du poids ? Dans le cas contraire, quel doit-être le rôle des parents pour aider leurs enfants à perdre du poids ?

Corinne Chicheportiche-Ayache : On ne met pas un enfant au régime car le risque est double : Voir apparaitre des troubles de la croissance mais aussi des troubles du comportement alimentaire (Compulsions et hyperphagie principalement mais cela peut-être la porte d’entrée vers une anorexie mentale).

La règle d’or : Pas d’interdit alimentaire.

Tout est autorisé mais dans des proportions raisonnables et à une fréquence très faible avec un suivi. Ne pas diaboliser certains aliments et ne pas plus étiqueter "bons pour la santé" les légumes... Il faut développer leur curiosité et le goût.

L'accompagnement par l'équipe soignante et les parents est important : il faut mettre l'enfant (dès l'âge de 10 ans) au centre du processus. Ils doivent être le plus possible partie prenante. En effet de nos jours les enfants peuvent mettre en place des stratégies de contournement si on dresse trop d'interdits ou si l'on verrouille les placards (partager les gouters des copains, s'acheter certaines friandises ou consommer de très grosses quantités dés que les occasions se présentent. Enfin il faut être sensible dés qu'un enfant modifie son comportement alimentaire (dès qu'il mange beaucoup, grignote en cachette, etc...) ; cela peut être parfois le signe d'une souffrance morale

Enfin le comportement de la famille doit être exemplaire : on se met tous à table et on prend le temps de manger, on mange de tout , on goûte à tout ! Attention aux mères "toujours au régime" vis à vis de leurs petites filles notamment. On éduque les enfants en les emmenant au marché choisir les bons produits, en leur apprenant à les cuisiner et a gouter de tout ! On ne récompense pas avec la nourriture, on ne fait pas de chantage à la nourriture. Il ne faut pas forcer les enfants à finir leur assiette non plus.

L'enfance et l'adolescence est une période de croissance pour l'enfant. Quels sont les risques auxquels ils s'exposent s'ils suivent un régime ? Quels peuvent être les effets négatifs d'un régime sur la santé des enfants ?

Chez l’enfant et l’adolescent, la réduction calorique entraîne un ralentissement de la croissance et du développement pubertaire. On peut aussi constater des risques d’aménorrhées, une non apparition ou disparition des règles pour les jeunes adolescentes, mais aussi des risques de carences ( déminéralisation osseuse, carence en fer, en protéines, etc...).

Quels sont les meilleurs comportements à adopter pour contrôler le poids de ses enfants ?

La seule bonne approche pour faire perdre du poids a des enfants est de leur apprendre à manger équilibré, les inciter à pratiquer un bon niveau d’activité physique et à bien gérer leur comportement alimentaire, à savoir la durée des repas, la gestion des quantités. Le seul objectif est de permettre de grandir en obtenant une stabilisation du poids.