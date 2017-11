Suicides dans la police : petit panorama de ces professions où la souffrance et le mal de vivre sont les plus aigües

Atlantico : 7 policiers et 2 gendarmes ont mis fin à leurs jours en quelques jours. L​e taux de suicide en France est de 16 cas pour 100 000 personnes chaque année, et de 30 pour 100.000 parmi les policiers. En comparant avec d'autres professions, ou avec la population active en général, cet écart est-il aussi important ? Quelles sont les professions les plus exposées ? Concernant les policiers, en quoi l'accès à une arme peut-il être un facteur aggravant ?

Michel Debout : Les écarts entre taux de suicide, profession par profession, doivent être analysés avec beaucoup de prudence. D'abord parce qu'il y a des caractéristiques générales dans chaque profession.

Les métiers de l'ordre sont des métiers masculins. On sait que le taux de mortalité masculin par suicide est nettement plus fort que chez les femmes.

En comparant les taux de suicide chez les policiers avec ceux chez les infirmières on aurait des taux différents qui ne tiendraient pas à la réalité des professions mais plutôt au sexe des professions. Il faut donc être prudent dans les analyses que l'on fait à partir de ces données.

Il faut faire des analyses sur une longue période et surtout comparer métier par métier l'évolution des chiffres et des taux. Il est beaucoup plus significatif que savoir que dans tel service public par exemple, le taux de suicide a augmenté, est resté stable ou a diminué sur des périodes allant de quelques années à 10 ans. Cela nous informe sur les mutations qui ont lieu dans ces professions, des métiers qui peuvent être source de stress, épuisement professionnel, parfois de harcèlement. Dans le cas contraire, on est dans l'événementiel. On ne peut pas en tirer des conséquences définitives sur ce qui aurait dû être fait.

Dans les professions les plus exposées on peut citer les services publics comme la police, les soignants... tous les métiers qui mobilisent le relationnel de manière générale. Les agriculteurs sont plus exposés aux risques de suicide. La relation humaine est parfois source de difficulté. Que ce soit dans les relations internes (hiérarchie…) ou avec les publics (patients, élèves…).

Il faut toujours être précautionneux concernant les statistiques sur le suicide. Particulièrement sur celles concernant les professions. Si l'on arrive facilement à connaître les taux dans des corps de métier comme la police où les informations remontent facilement, ce n'est pas toujours le cas dans d'autres professions. Pour les agriculteurs par exemple, on parle en ce moment d'un suicide tous les deux jours mais il n'y a pas vraiment de statistiques fiables. Les causes du suicide peuvent être autres que professionnelles et les informations ne remontent pas toujours. Une raison qui peut expliquer que ce corps de métier soit particulièrement touché pourrait, en plus des difficultés économiques inhérentes à la profession, être la dégradation de l'image des agriculteurs.