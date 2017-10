Suicide agricole : la conscience gagne – enfin – du terrain

Lire l’article complet en ligne sur WikiAgri

Pour la première fois, plusieurs personnalités ont daigné s’intéresser au problème. Le député local (majorité présidentielle) Jimmy Pahun n'avait certes pas vraiment de solutions à proposer, mais il a eu le mérite d'être le tout premier élu national à venir à ces journées, et à écouter les témoignages des familles. Patrick Maurin, conseiller municipal de Marmande et spécialiste des questions rurales au sein du mouvement Résistons !, a représenté Jean Lassalle, qui fut comme chacun sait candidat à la dernière élection présidentielle.

Enfin, Arash Derambarsh, conseiller municipal de Courbevoie, s'est également déplacé, pour rencontrer les familles et les écouter, également pour s'exprimer sur sa lutte contre le gaspillage alimentaire et ce qu'elle représente à tous les échelons de la société (y compris pour les producteurs donc). Citons également Marie de Blic, représentante du parti chrétien démocrate (PCD) et de Jean-Frédéric Poisson, l'un des candidats à la primaire de la droite avant la présidentielle.

Pour la première fois également, plusieurs agriculteurs d'un syndicat ont voulu participer à cet hommage. Michel Le Pape, président de la Coordination rurale d'Indre-et-Loire, Stéphane Pelletier et trois ou quatre agriculteurs du même département ont ainsi pu s'exprimer sur le sujet. Même si Michel Le Pape a prévenu qu'il était personnellement venu « davantage en tant qu'agriculteur qui ne supporte plus cette situation qu'en tant que syndicaliste », la délégation a été remarquée. Parmi les paysans présents lors de deux éditions précédentes il y avait certainement des syndiqués, mais pas de président départemental parmi eux.

« Le monde agricole vit un drame »

Dans son déroulement, la journée fut marquée par plusieurs séquences à émotions. La messe, le matin, n'en déplaise à ceux qui restent réticents à cette partie religieuse de la journée, fut ressentie comme un magnifique hommage aux familles.

Dans son homélie, le recteur du sanctuaire de Sainte-Anne, André Guillevic, sut trouver les mots justes. Morceaux choisis : « Comment être en paix lorsque l'avenir semble sombre ? Comment être en paix lorsque les enfants, les petits-enfants, prennent un chemin tellement différent que celui que nous leur avons montré ? Comment être en paix lorsque les informations que l'on reçoit ne sont que négatives et quelquefois destructrices ? Comment être en paix lorsque vous vivez dans une situation de mensonge que vous subissez sans pouvoir faire la vérité sans être cassé ? Comment être en paix lorsque vous êtes écrasés, accablés, détruits ? (...) Comment être en paix lorsque les conditions de vie ne vous permettent plus de vivre décemment de votre travail et que cela va jusqu'au drame de voir quelqu'un partir trop tôt, parce qu'il était écrasé et qu'il lui semblait que rien ni personne ne pouvait l'empêcher de sombrer davantage ? Et ce drame a touché beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Le monde agricole vit un drame. (...) Frères et soeurs, affirmons, envers et contre tout, quel que soit le prix que nous aurons à payer, que rien ne remplacera la valeur d'un être humain, respecté dans sa dignité, son travail, dans tous les aspects de sa vie, car la valeur d'un être humain est sans prix. (...) Mais comment continuer à vivre, à espérer, à croire en des jours meilleurs, lorsque l'on voit que l'on ne pourra pas s'en sortir et que l'on a envie de fuir cette vie qui devient un enfer ? Mais comment continuer à vivre, à espérer, à croire en des jours meilleurs, lorsque la mort brutale vient briser une vie de famille et que la honte s'empare de vous et que vous êtes tentés par l'isolement tant on vit dans la peur du regard des autres qui semble vous accuser ? » Entre-temps, des références bibliques, également pour conclure sur un message d'encouragement.