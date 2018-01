Succession de Pierre Gattaz au Medef : la compétition entre candidats libéraux et sociaux-démocrates fait rage

Aujourd'hui la France compte trois fois moins d'apprentis qu'en Allemagne et deux fois moins qu'au Royaume-Uni.

Un peu seul, l'auteur le rabâche depuis des mois dans sa rubrique d'Atlantico : depuis le désastreux règne de Hollande-Taubira, copains et protecteurs du gentil Théo et de son aimable fratrie, l'insécurité règne en France.

Plusieurs Etats européens voient leur population décliner depuis une vingtaine d'années à cause d'une faible natalité et de l'immigration des jeunes de l'Est vers l'Ouest.