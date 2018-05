"Still life" : une pièce qui vous prend aux tripes

THEATRE

Still life

De Emily Mann

Adaptation et mise en scène de Pierre Laville

Avec Manon Clavel, Antoine Courtray, Ambre Pietri

INFOS & RÉSERVATIONS

Théâtre Les Déchargeurs

3, rue des Déchargeurs

75001 Paris

Réservations: 01 42 36 00 50

http://www.lesdechargeurs.fr

Du mardi au samedi à 19h30

Jusqu’au 19 mai

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THÈME

Mark, un jeune Américain, a fait la guerre en Afghanistan. Il est rentré chez lui sain et sauf, du moins en apparence. Il a retrouvé son épouse, enceinte aujourd’hui, puis il a rencontré une autre femme, avec laquelle il mène une relation parallèle.

Ces trois êtres, maltraités par la vie, tentent de trouver un semblant d’équilibre.

POINTS FORTS

1- Contrairement aux Français, plus embarrassés, plus pudiques, moins concernés peut-être, les auteurs américains n’ont jamais craint d’aborder frontalement au théâtre comme au cinéma les horreurs privées et intimes de leurs guerres récentes, le retour problématique des rescapés, leurs séquelles, leurs difficultés profondes à reprendre une vie normale. Le sujet abordé ici fait donc figure d’exception.

2- Autre particularité : l’auteur de ce texte martial est une femme. Même si Emily Mann s’appuie sur des témoignages réels, sa perception et son ressenti confèrent à son œuvre une couleur particulière. Ses personnages ne sont pas convenus, et leurs propos souvent inattendus, comme lorsqu’elle soutient que dans la vie, contrairement à l’idée communément admise, ce ne sont pas les hommes qui protègent les femmes mais l’inverse, ou qu’elle doute que le patriotisme soit une raison suffisante pour justifier toutes les guerres. Il doit y avoir une jouissance suprême à se battre, soupçonne-t-elle.

3- La première version de « Still life » date de 1981. Emily Mann mettait en scène un soldat rescapé du Vietnam. Trente ans plus tard, elle a repris son texte pour évoquer la guerre menée par les Etats-Unis en Irak et en Afghanistan. Il est toujours bon de souligner l’intemporalité de certains thèmes…

4- Adaptateur attentif et fidèle, Pierre Laville a eu raison de ne pas traduire le titre de la pièce originale. « Still life » a deux significations en anglais, « Encore en vie » et « Nature morte » ; Mark, le héros, se trouve juste entre les deux.