SOS Wauquiez en détresse ? La grogne commence à s’installer dans les rangs LR après une série de sondages calamiteux

Atlantico : Quelles conséquences entraîne ce "décrochage" en interne ? Comment un parti comme LR peut-il affronter cette déroute ?

Maxime Tandonnet : Les causes de cette situation difficile sont multiples. D'abord, elle tiennent au retrait d'une génération de personnalités politique de LR qui n'a pas été remplacée: Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé... Le vide se fait cruellement sentir. Ensuite, LR subit la conséquence de la recomposition politique. Le président Macron et LREM occupent une place centrale sur l'échiquier politique, à l'image des radicaux-socialistes de jadis, qui séduit la moitié des sympathisants du parti socialiste et la moitié de ceux des Républicains.

L'espace de l'équipe dirigeante LR est donc fortement retréci. Entre LREM et le FN, la marge est étroite. Enfin, le plus grave et le plus déterminant tient à l'antipathie des médias envers Laurent Wauquiez. Après une prestation réussie à l'Emission politique en début d'année, le chef des LR a été éreinté, lapidé à la suite de l'enregistrement clandestin de son cours à l'école de commerce de Lyon et de propos tenus en privé. L'occasion était trop belle et nous avons assisté à un lynchage médiatique en bonne et due forme...Passage à tabac, puis effondrement dans les sondages: son compte était bon... Ce décrochage prive LR d'une dynamique interne. Une équipe interne a été désignée pour préparer le "projet", mais pour l'instant, le mouvement est inaudible. Nous ne ressentons aucun effet collectif de mobilisation ou rassemblement autour du leader. Les dirigeants de LR semblent dans l'attentisme et le scepticisme. Le mouvement est pour l'instant privé d'unité, de volonté, d'espérance, "d'envie", comme disait Sarkozy. Oui, il ne faut pas se voiler la face, l'équation politique est extrêmement compliquée.

Bruno Jeudy : Cette crise d’identité qui a débuté bien avant l’élection de Laurent Wauquiez s'est effectivement beaucoup aggravée. Depuis son arrivée à la tête du parti, il a notamment amplifié les désaccords politiques et idéologiques existants. Ses propos virulents, voire violents contre Macron ont fini par dérouter les dirigeants mais aussi l'électorat. L'épisode de ses propos enregistrés " à son insu" ont évidemment attisé la méfiance en interne. Auparavant déjà, on a pu observer plusieurs types de réactions en interne : ceux qui ont claqué la porte et sont allés chez En Marche, ceux qui sont restés mais gardent leurs distances, ceux comme Valérie Pécresse qui ont choisi de s'opposer de l'intérieur, comme Bruno Rtailleau au Sénat ou encore ceux qui font cavalier seul comme Xavier Bertrand.

Quelles sont les répercussions possibles à court terme et à plus long terme sur la vie de ce parti? Notamment dans la perspective des élections municipales, puis européennes ?

Bruno Jeudy : Le vrai danger sera en effet celui des élections européennes, sujet très compliqué par définition pour LR. La prochaine convention du parti sera consacrée à l'Europe, thème de division entre les europhiles et les eurosceptiques au sein du parti, avec toutefois une entente possible sur la question des frontières. Wauquiez, qui était pro-européen et qui fut Secrétaire d'Etat aux affaires européennes, a clairement abandonné cette ligne. C'est un sujet qui divise la droite depuis toujours et sur lequel Emmanuel Macron a un avantage incontestable. Il est tout à fait en mesure de leur prendre des voix.