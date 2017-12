Sos dîners de fête : 6 arguments pour ne pas vous laisser déborder par les conversations sur l’avenir de la France et du monde entre deux bouchées de foie gras

Décryptage

Bonnes feuilles Le comportement étrange et inhabituel de certains clients de palaces Stars sur le retour, hommes d’affaires, anonymes richissimes… les clients de ces établissements 5 étoiles osent vraiment tout ! Découvrez leurs demandes insensées, leurs comportements déplacés et leurs caprices. Si les temples du luxe et du bien-être mettent tout en œuvre pour répondre aux attentes d’une clientèle très fortunées, ils sont régulièrement surpris par des envies souvent excentriques ! Attention… tout est vrai ! Extrait de Secrets de palaces de Sandrine Chopin et Patrice Romain publié aux Editions de L'Opportun. 2/2

Bonnes feuilles Ces anecdotes peu connues sur les croisades Depuis l'apparition de l'islam, l'Europe et ce territoire qui deviendra la France entretiennent des liens ininterrompus avec le monde musulman. Si l'actualité a fait de l'islam un sujet sensible, l'auteur se propose de le remettre en perspective, en parcourant plusieurs siècles de relations, parfois fructueuses, souvent méfiantes, plusieurs fois hostiles, alternant périodes pacifiques et phases d'affrontement, moments de découverte mutuelle et temps d'incompréhension jusqu'à l'antagonisme. Extrait de "La France et l'islam au fil de l'histoire" de Gerbert Rambaud, aux éditions du Rocher.

Bonnes feuilles "Casse du siècle", "hold up électoral": pourquoi la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron s'apparente à une farce démocratique Voici, rassemblées en un volume, toutes les chroniques du bloc-notes hebdomadaire de Rioufol dans Le Figaro, de 2016 à 2017. Tenant d’une droite politique assumée, il analyse jour après jour les faits et méfaits politiques, de la fin du quinquennat Hollande jusqu’aux premières mesures votées par la nouvelle assemblée de juin 2017 et mises en œuvre à l’automne. Extrait de "Macron, la grande mascarade" d'Yvan Rioufol aux éditions du Toucan / L'Artilleur (2/2).

Filière d'excellence Filière nucléaire : au-delà de la restructuration financière menée par Areva et EDF, de nouveaux défis technologiques colossaux Le retour au premier plan de la filière nucléaire française est un événement majeur, car cette industrie s'inscrit dans le temps très long qui est celui de la recherche, de la conception, de la construction, de l’exploitation, de la prolongation et du démantèlement.

Poudrière Corée du Nord, expansionnisme chinois, sur-armement japonais : 2018 ou l’année du déclenchement d’une 3ème guerre mondiale depuis l’Asie ? La Corée du Nord dirigée par un Kim Jong Un toujours plus fanatique d'un côté, et les États-Unis de Trump de l'autre... La situation semble s'envenimer en Asie du Sud-est, sans compter que la Chine, le Japon, et la Corée du Sud se retrouve partie prenante du bras de fer.

Défi à venir Intégration, identité, Juifs, Shoah : les enseignements peu rassurants de l’étude menée auprès des migrants venus de Syrie et d’Irak accueillis par l’Allemagne L'American Jewish Committee (AJC) a interviewé des migrants arrivés en Allemagne. Il en ressort que ceux-ci ont une vision du monde et une compréhension de l’histoire fondées sur des thèses conspirationnistes, en particulier en ce qui concerne la situation au Moyen-Orient. En outre, les schémas de pensée et les stéréotypes antisémites ont été très fréquents au cours de tous les entretiens.

Equipe Au-delà du cas Hulot, quels sont les ministres pour lesquels la greffe ne s’est que moyennement faite ? Il y a malaise au sein du gouvernement du côté du ministère de l'écologie. Reste à savoir combien de temps cela peut-il encore durer, et si Nicolas Hulot est le seul à provoquer des remous.