SOS démocraties en danger : et si le populisme économique était la réponse à l’opposition stérile entre technocratie néo-libérale et populisme politique ?

Atlantico : ​Dans une tribune publiée par Project Syndicate, le professeur d'économie politique de l'Université de Harvard, Dani Rodrik, met en garde contre l'émergence d'un populisme politique​ (​« qui met à mal le pluralisme politique et les normes de la démocratie libérale​ »)​ dont, paradoxalement, un populisme économique​ (« l’assouplissement des contraintes sur la politique économique, et la restitution d’une autonomie d’élaboration des politiques à des gouvernements élus »​) pourrait être un antidote.

Comment analyser une telle proposition et quelle serait la forme​ "théorique"​ envisageable pour un tel "populisme économique" ?

Christophe Bouillaud : Tout d’abord, cela correspond bien aux propos précédents de Dani Rodrik, et cela correspond surtout à un constat historique. Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, les dirigeants occidentaux ont choisi de concilier un retour à la liberté des marchés, internes et externes, avec un pilotage politique et social de ce retour afin de satisfaire en même temps les aspirations populaires en terme d’emploi, de protection contre les risques de la vie (maladie, vieillesse, etc.), de services publics universels. Il est évident que cette stratégie visait par ailleurs à contrer la menace communiste en interne, mais aussi à éviter tout retour au nationalisme protectionniste qui avait marqué les dernières années d’avant-guerre. Rodrik retrouve la même inspiration : face à une menace politique de déstabilisation, liée largement à l’incapacité grandissante des Etats occidentaux à assurer des biens socialisés fondamentaux aux populations, il faut reprendre la main pour redonner le sentiment aux citoyens que les pouvoirs en place prennent en compte leurs besoins. Après, je me permettrais de faire remarquer que, comme économiste, Rodrik est surtout sensible aux aspects de non-satisfaction des besoins matériels : avoir un emploi stable et bien rémunéré, avoir des services publics efficaces et bien financés, etc. Pour un politiste, le malaise contemporain est bien plus large que le seul désarroi économique et social, certes bien réel, il s’y mélange aussi des aspects proprement identitaires, culturels, symboliques, en particulier autour de la crainte de l’immigration. En gros, il faut rappeler que le modèle d’écroulement d’une démocratie à la Weimar, qui constitue de fait le repoussoir de toute personne attachée au pluralisme politique et aux normes de la démocratie libérale, correspond à la fois à une crise économique majeure, extrêmement mal gérée par les dirigeants allemands républicains de l’époque à travers une austérité suicidaire, et une profonde crise identitaire et culturelle de l’Allemagne liée bien sûr à sa défaite de 1918, remontant toutefois dans ses racines à la manière dont les pays germaniques sont entrés dans la modernité au XIXème siècle. C’est d’ailleurs ce qu’on observe aujourd’hui : un pays réagit de manière d’autant plus radicale sur le plan partisan et électoral à la crise économique en cours que des comptes bien mal soldés avec le passé ressortent à ce moment-là. Cela vaut autant à gauche pour Podemos pour le rapport de l’Espagne avec le franquisme, qu’à droite pour le FN en France qui ne se comprendrait pas sans la guerre d’Algérie et ses suites. Cela vaut aussi pour le vote pour le Brexit, qui ne peut se comprendre sans tout le legs du déclin impérial du Royaume-Uni depuis les années 1940.