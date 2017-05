Le sondage qui pourrait bien façonner le quinquennat d’Emmanuel Macron : 46% des Français estiment qu’ils font partie des perdants et des victimes de la mondialisation (contre 21% qui pensent qu’ils font partie des gagnants et des bénéficiaires)

Atlantico : Quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de cette étude ?

Jérôme Foourquet : On a eu toute une série de scrutin le Brexit en Grande Bretagne, l'élection de Trump aux Etats-Unis , la présidentielle en France par l'affirmation et la montée d'un clivage autour de la thématique des gagnants et des perdants de la mondialisation. Du côté de l'offre de la politique, des offres qui prennent acte de la mondialisation qui l'accompagne et qui l'accepte et d'autres qui portent un regard beaucoup plus critique sur ce processus qui essayent d'élaborer ou de proposer des protections un encadrement et des limites à cette mondialisation.

Notre idée était de voir dans différents pays quels étaient le rapport de force au sein des populations de chacun des états et si d'autres part elles se reconnaissent bien dans ce nouveau clivage. Les résultats assez intéressants;

Le premier enseignement c'est que on a une part non négligeable de la population, qui en Europe, se définie ou et capable de se situer dans ce rapport à la mondialisation. En France, en Allemagne ou en Italie, il n'y a que un tiers des sondés qui se définissent ni comme bénéficiaires ni comme perdants. Et à l'inverse, ce clivage apparaît peut-être un peu moins opérant en Grande Bretagne et aux Etats-Unis, en tout ils ont du mal à se reconnaitre et à se situer dans ce nouveau clivage; Donc un clivage qui est ressenti ou validé dans des proportions différentes entre l'Europe continentale et les anglo-saxons.

Deuxièmement, on a des différences assez marqués au sein de chacun de ces pays, avec une majorité relative voir absolue avec des Français et des Italiens qui se définissent plutôt comme des perdants avec un rapport de force déséquilibré en faveur de perdants en Italie (63 contre 14). Le rapport de force est nettement en faveur des perdants en France également mais dans de proportions un peu moins importantes (46 contre 21). Ce qui est intéressant, c'est que l'on a une inversion totale du point de vue de l'opinion publique allemande qui se définie à 41% comme étant du côté des bénéficiaires de cette mondialisation.

Donc une part significative de la population chacun de ces pays à une conscience assez nette de la position qu'occupe son pays dans la hiérarchie économique mondiale. Les Français et les Italiens se pensent en queue de plotons et une majorité d'Allemands comme étant du côté des bénéficiaires.

Aux Etats-Unis, on a un rapport de force équilibré, et en Grande Bretagne on est sur un rapport de un à deux entre gagnants et perdants avec un rapport au libre-échange et à l'ouverture qui est historiquement plus présent et ancré qu'en Europe continentale ou en Europe latine.

Donc un clivage qui est approprié par une part non négligeable des citoyens de différents pays sont dés mais pas dans les mêmes proportions ainsi, qu'une capacité à se définir comme perdants ou gagnants qui va variés d'un pays à un autre en lien avec la situation objective du pays;