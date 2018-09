Sommet Chine-Afrique : derrière l’effet waouh, l’Occident bouge encore nettement plus qu’on le croit

Note de la rédaction : Emmanuel Dubois de Prisque est également l'auteur d'une étude sur le sujet, à retrouver à cette adresse.

Atlantico : Ces 3 et 4 septembre a lieu le sommet sino-africain à Pékin dans un contexte de non réalisation des objectifs d'échanges que s'étaient fixés les différents protagonistes en 2015. Comment expliquer cette situation ?

Emmanuel Dubois de Prisque : La Chine et l’Afrique peinent à établir des relations substantielles qui traduiraient un intérêt profond et structurel de la Chine pour l’Afrique, et de la Chine pour l’Afrique. En effet, tout dans les actions des Chinois et Africains trahit leur fascination persistante pour l’Occident : la Chine par la destination de ses étudiants, de ses investissements directs à l’étranger et des placements financiers de son élite ; l’Afrique par la destination de ses étudiants, des placements financiers de son élite, et plus largement de l’émigration toujours croissante de sa population.

Si la Chine et l’Afrique partagent des intérêts économiques importants, elles partagent aussi plus profondément un désintérêt réciproque. Ce désintérêt qu’on pourrait qualifier d’ontologique limite en retour le développement de leurs relations dans tous les domaines, y compris économique.

En 2015, lors de la précédente édition du FCSA, les participants du Forum s’étaient engagés à ce que le commerce entre la Chine et l’Afrique, d’un niveau global de 220 milliards de dollars en 2014, soit porté à 400 milliards de dollars en 2020. Nous en serons sans doute loin puisque les échanges n’ont atteint que 170 milliards de dollars en 2017, avec 75,3 milliards d’importations chinoises en provenance des pays africains et 94, 7 milliards de dollars d’exportations de la Chine vers l’Afrique. A titre de comparaison, rappelons que le commerce bilatéral de l’Allemagne avec la Chine représentait en 2017 230 milliards de dollars. Les investissements directs chinois en Afrique, malgré les mesures incitatives des gouvernements, restent à un niveau très bas. Ces investissements sont un bon indicateur de l’intérêt réciproque de la Chine et de l’Afrique car ils induisent par nature un degré d’implication beaucoup plus important que les seuls échanges commerciaux. Or, les investissements en Afrique représentaient 3% du total des investissements directs étrangers de la Chine en 2016, et ont chuté en pourcentage en 2017, en raison de l’engouement chinois pour l’Europe (Jean-Raphael Chaponnière, « Chine-Afrique, fatigue chinoise », Lettre confidentielle Asie21-Fututribles, Septembre 2018, à paraître).

En outre, à l’exception peut-être de quelques rares pays, en particulier l’Éthiopie, où la dynamique de l’industrialisation et de la croissance est enclenchée, la Chine n’a pas aidé l’Afrique à s’industrialiser. L’industrie représentait 14% du PIB africain en 1980, et n’en représente aujourd’hui plus que 10%. Les « zones économiques spéciales » que le ministère du commerce chinois prétendait multiplier sur le continent en les gérant directement et y reproduire son « miracle » économique sont rares. On n’en compte que trois, en Zambie, au Nigéria, et en Éthiopie auxquels s’ajoutent quelques zones franches créées par des entreprises chinoises. Inutile en outre d’évoquer les prêts chinois en Afrique, beaucoup d’articles soulignent les risques pour les pays africains liés à une trop grande dépendance à l’égard de Pékin. S’il ne faut pas exagérer le problème, la situation est préoccupante pour un certain nombre de pays : Djibouti, le Congo-Brazzaville et la Zambie.

Dans quelle mesure la Chinafrique pourrait-elle se révéler une illusion dans son idée d'émancipation des relations avec les Etats-Unis et l'Europe ?

Le 24 juillet dernier, le think tank libéral chinois Unrule, qui reste un des derniers lieux en Chine de la pensée critique, a publié un essai qui a mis le feu aux poudres. L’auteur de cet essai, Xu Zhangrun, professeur de droit de l’université Tsinghua, a pris un risque considérable en critiquant ouvertement Xi Jinping. Si les médias occidentaux ont relevé les critiques portant sur l’absence de démocratie en Chine, bien peu ont souligné un point peut-être plus surprenant : la critique portée par Xu contre la politique d’aide au développement de la Chine, qu’il juge trop généreuse car elle mène « les Chinois à se serrer la ceinture ». Dans tous les milieux, l’aide ostentatoire de la Chine aux pays étrangers est critiquée, même chez ceux, les libéraux, dont on s’attendrait à ce qu’ils se montrent les plus ouverts à cette politique.