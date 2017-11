Sommes-nous moins heureux que nos ancêtres ?

Farces et méga-bizutages : une vie moins facile, mais avec moins de stress et surtout plus de rire !

Si le travail était dur, si l’argent et la viande étaient rares, si la vie individuelle était limitée, il est frappant de voir comme nos ancêtres étaient pourtant très gais.

À la joie de faire quelque chose ensemble, s’ajoute le fait que tout est sujet à rire et l’on a dit que sur ce plan nos ancêtres ne manquaient jamais une occasion. Ils ont indiscutablement le sens de la fête. Leur gaieté est bruyante, voire tapageuse. Pas une fête sans repas et boissons ni sans chansons, musique et danse. Pas de danse sans celle du balai ou une partie de chaises musicales ou de colin-maillard. Et pas besoin d’animateur. Le musicien est là et les invités également. Chacun et chacune ira de son refrain ou de sa petite histoire – toujours la même, mais qu’importe, on ne s’en lasse pas plus que du dernier sketch de Gad Elmaleh ou de Florence Foresti.

De son histoire ou de sa farce, car la farce occupe une place capitale dans le monde d’autrefois.

La farce est partout et tout est occasion de farce. Certaines fêtes lui sont presque dédiées, comme le carnaval et bien sûr le 1er avril, où voilà encore à peine quinze ans, les Français rivalisaient d’imagination pour se faire des poissons d’avril, les journaux télévisés étant les premiers à sacrifier à l’usage. Des farces toute l’année et des farces à tout le monde : au copain de classe ou de régiment, comme au maître d’école, avec toujours la surenchère : c’est un oeuf d’oiseau que l’on glisse dans la poche de l’instituteur, qui a l’habitude de taper sur le haut de sa cuisse lorsqu’il martèle les mots de la dictée ; c’est une vieille savate que l’on pend à l’hameçon du pêcheur, une pancarte « jus de chaussette » que l’on colle à la porte du café ou un livre grivois que l’on dissimule sous le coussin sur lequel à l’église s’agenouille la bigote. Tout le monde fait des farces à tout le monde, y compris à la maréchaussée, un gamin bien entraîné faisant mine de fuir les gendarmes à vélo, afin de leur faire croire qu’il n’est pas en règle et ainsi de les inciter à le poursuivre – évidemment dans une côte – alors qu’il a ses papiers et que son vélo est tout à fait conforme. Des farces à tout le monde, hormis peut-être au curé…

Des farces souvent très lourdes, envoyant en Vendée à la « chasse au bitard », variante locale de la chasse au dahu. Des farces toutes bêtes, comme de frapper au volet pour réveiller un dormeur. Des farces collectives, avec des chahuts proches de nos bizutages – à commencer par les charivaris – et des journées ou événements privilégiés y donnant lieu, comme les mariages ou autrefois le 1er mai.

Le premier jour de mai a en effet longtemps ressemblé au 1er avril, avec d’abord la coutume de porter du vert, autrement dit une branche de verdure, faute de quoi l’autre vous prenant « sans vert » pouvait vous envoyer un seau d’eau au nez ! Avec ensuite la coutume de « porter le mai », dite aussi de l’« esmayage des filles » qui consistait pour les garçons d’un village à aller discrètement déposer durant la nuit de la veille un branchage symbolique sur la fenêtre des filles à marier : une branche de charme à la fille charmante ou une branche de houx à celle qu’on jugeait désagréable, un rameau de sureau, signe de dégoût, ou un brin de paille à celle réputée pour ses moeurs légères…