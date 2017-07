Solidarité des territoires : ces idées venues d'ailleurs dont nous pourrions nous inspirer pour compenser les effets de la mondialisation sur la France périphérique

Atlantico : Aujourd'hui, qu'est-ce qui remet en cause la cohésion des territoires (mondialisation...) en France et que faire pour l'améliorer ?

Vincent Bénard : Le problème c'est de savoir comment empêcher certains territoires de devenir des "déserts économiques" alors que quelques pôles territoriaux vont attirer tous les investissements.

Ce qu'il faudrait faire, c'est donner plus d'autonomie à chaque territoire et renforcer la concurrence entre eux. Beaucoup de choses sont décidés par l'Etat central. On dit que les collectivités locales s'administrent librement mais elles ne se gouvernent pas librement pour autant. Elles sont tenues d'appliquer un certain nombre de politique, de voter à l'échelon national… Le résultat est que ces politiques obligatoires consomment des budgets énormes pour une efficacité très variable. Conséquence : les plus petites régions, une fois qu'elles ont fait face à ces obligations, n'ont plus beaucoup de moyens pour faire autre chose.

Donc le fait de pouvoir dire à ces collectivités "à vous de définir vos priorités", leur permettrait d'essayer d'identifier leurs points forts et de se développer sur ces points. Et pas de consacrer quelques miettes de budgets à cela après avoir dépensé des millions et des millions sur les politiques obligatoires décidait par l'Etat.

C'est complètement contre intuitif puisque quand on parle de cohésion on pense tout de suite à de la coordination et je pense au contraire que la cohésion est une sorte d'ordre spontanée. Globalement, une collectivité qui va se retrouver dans une position d'autonomie va essayer de se positionner en fonction de ce qui se fait autour d'elle. A quel moment a-t-elle intérêt d'être en compétition avec ses voisines ? À quel moment doit-t-elle coopérer ? Je crois que la solution pour permettre à toutes les collectivités de trouver leur place dans un monde qui bouge extrêmement vite, c'est de laisser chaque collectivité trouver ses forces.

A mes yeux, la cohésion n'est pas forcément connotée positivement. Aujourd'hui vous avez des grandes entreprises qui ont des capacités d'investissement très importantes, qui vont créer des emplois et qui vont rechercher de l'effet réseau. Du coup des grandes métropoles peuvent avoir des avantages et attirer des investisseurs. Mais un petit territoire n'est pas totalement démuni face à ça à condition qu'il ait la possibilité et l'autonomie nécessaire pour trouver comment s'insérer dans ces ensembles-là. Il faut, je pense, faut une refonte complète de l'organisation institutionnelle au niveau français.

Est-ce que les solutions institutionnelles qui sont apportées aujourd'hui (réduction des dépenses publiques...) sont suffisantes pour pallier aux inégalités entre les Français ?

La réduction des dépenses publiques est une très bonne chose. Pat contre sur l'égalité entre territoire, il n'y a pas énormément d'incidence. À partir du moment où l'Etat va réduire les moyens d'une collectivité mais pas certaines dépenses obligatoires, il va réduire encore plus la marche de manœuvre, la base financière réellement disponible pour les communes pour faire des choix.