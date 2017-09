Social, fiscal, Europe : Macron peut réussir les réformes sociales et fiscales. Mais sur l‘Europe, il va devoir affronter Angela Merkel

La nouvelle société imaginée par Emmanuel Macron pour mettre la France en position d’affronter la concurrence internationale et de retrouver sa compétitivité, sa croissance, ses emplois et donc son influence internationale, passait par une refonte de l’appareil politique. Le résultat des élections a balayé les vieilles structures et en ont installé de nouvelles dont on ne sait pas encore si elles seront performantes. Une grande majorité de l'opinion l’espère, même si c’est sans beaucoup d’enthousiasme.

Cette nouvelle société implique l’ouverture de chantiers sur trois fronts : le front social, sur le front fiscal et sur le front européen.

Le chantier de la réforme sociale est bien avancé. Les architectes et les maitres d’œuvre ont convoqué cet été tous les corps de métiers. Tout le monde a examiné les plans, les a fait modifier pour arriver à un système décrit dans les ordonnances qui fonctionnera sur deux axes.

Un axe qui va faciliter la flexibilité du travail et la liberté de l'entreprise pour s’adapter aux contraintes de la modernité. Cet axe a été accepté bon gré, mal gré par la plupart des acteurs socio-économiques. Les chefs d’entreprise sont plutôt satisfaits. Ils pensent que si cet axe est bien huilé, ils gagneront en compétitivité et en développement. Les syndicats sont plus dubitatifs. Ils adhèrent à la réforme mais du bout des lèvres parce que ça dépend aussi du deuxième axe.

Ce deuxième axe doit protéger et sécuriser les salariés, mais son fonctionnement va dépendre du rôle des syndicats et de leur puissance. La sécurité au travail, la pérennité des jobs ne va plus dépendre des règles d’Etat mais d’abord de l'action des contrepouvoirs syndicaux. Or, dans un pays où la représentation syndicale ne dépasse pas 5% dans le privé, les syndicats ont du mal à se faire entendre. Il va donc falloir que les syndicats se rendent désirables par les salariés. Il va falloir qu’il développe une offre d’expertise, d’assistance et de services qui aille à la rencontre des besoins de personnels. Tous les syndicats n’ont pas compris que leur rôle principal ne sera pas de s’opposer mais de participer.

Ce sera vrai dans l’entreprise, mais aussi dans les organismes sociaux. Il va falloir que le paritarisme, auquel tout le monde tient, puisse délivrer un retour sur investissement, comme on dit dans l’entreprise. Sinon, le paritarisme sera abandonné par les salariés eux-mêmes.

Cette vaste réforme du modèle social est compliquée mais Macron et sa méthode peuvent la gagner.

La réforme fiscale va démarrer dans quelques semaines avec la présentation de la loi de finances. Le président de la République a parfaitement compris qu’il devait tenir ses promesses de campagne et en même temps préserver les objectifs budgétaires.

Il a compris aussi qu'il bénéficiait d’une conjoncture économique qui pourrait lui permettre de gagner du temps, mais au contraire, il semble vouloir profiter de ce dynamisme économique pour réformer plus vite et plus fort.