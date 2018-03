Social-démocratie et néo-libéralisme : le double effondrement qui menace tout ce que nous connaissons en matière de stabilité politique

Atlantico : Au cours d'une intervention le samedi 3 mars à Abu Dhabi, Nicolas Sarkozy a déclaré : "Les grands leaders du monde viennent de pays qui ne sont pas de grandes démocraties", en pointant du doigt l'incapacité des dirigeants occidentaux actuels à contre le populisme, et tout en poursuivant : "Où est le populisme en Chine? Où est le populisme ici (à Abu Dhabi ​) ? Où est le populisme en Russie? Où est le populisme en Arabie saoudite? Si les grands leaders quittent la table, les dirigeants populistes vont venir et vont les remplacer." Qu'en penser ?

Edouard Husson : Nicolas Sarkozy est dans la même situation que Giscard. Il a perdu une réélection à la présidence, alors qu’il est encore jeune. Le verdict du suffrage universel est terrible. Etre élu président en France, c’est avoir recueilli environ 20 millions de voix sur son nom. Etre battu, c’est avoir à peu près le même nombre de voix contre soi. Giscard, à plus de 90 ans, n’a toujours pas digéré sa défaite. Sarkozy est descendu de son pédestal et il n’est plus qu’un homme. Humain, trop humain. Il se met à envier ces dirigeants qui n’ont pas à se présenter devant le suffrage universel. C’est évidemment décevant. Surtout qu’il dit cela lors d’une conférence dans un pays du Golfe. Et puis faire l’éloge du durcissement du parti communiste chinois! En même temps, comment ne pas voir qu’il s’agit, au-delà des personnes, de la simple traduction de ce qu’est l’Union Européenne, un ensemble qui a baillonné la démocratie? Ce que Sarkozy ne voit pas c’est qu’il a perdu non pas du fait de la démocratie mais parce qu’une majorité de Français lui en a voulu de ne pas avoir pu tenir ses promesses; et qu’il s’est retrouvé dans cette situation du fait des contraintes de l’union économique et monétaire. Sarkozy a préféré servir la technocratie de Francfort et les grandes banques; et il a été défait par le suffrage universel.

Christophe Boutin : Vous faites bien de rappeler le contexte de cette citation : invité à prononcer une conférence bien rémunérée dans une monarchie du Golfe, Nicolas Sarkozy a cité quatre « grands leaders mondiaux » qui ne viendraient pas des démocraties, dont deux dirigeants de monarchies pétrolières. Réalisme ou remerciement poli à ses hôtes ? La question peut être posée.

Notons cependant que l’ancien président français a tenté de justifier sa position. D’une part, selon lui, le temps des démocraties, avec des échéances électorales de 4 ou 5 années pour le chef de l’exécutif, ce « leader » moderne, vient obérer la mise en place de projets à long terme pouvant porter sur 15 ou 20 ans. D’autre part, comme vous l’indiquez, la disparition des « grands leaders » ouvrirait la porte à de bien moindres dirigeants surfant sur les vagues populistes.