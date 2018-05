SNCF : terminer un conflit idiot, mode d’emploi

La SNCF est transformée en société anonyme par actions détenues à 100 % par l’Etat. Le statut du cheminot n’est remis en cause que pour les nouveaux salariés. Il faudra donc une quarantaine d’années pour voir la fin du statut. En outre, la SNCF embauche peu car elle est plutôt en sureffectif. La dette de feu Réseau Ferré de France intégré par la SNCF sera progressivement reprise par l’Etat.

Ce n’est pas un big bang, c’est un ajustement comptable qui aboutit à transférer la dette de la SNCF sur les contribuables. Certes, le développement du réseau à grande vitesse a été mené sans prise en compte de la rentabilité. Il s’est effectué au nom d’impératifs politiques. Hormis Paris Lyon et Paris Lille, les lignes sont déficitaires. Elles le seraient encore plus si l’usager payait le véritable prix. En effet, la SNCF est subventionnée. Son système de retraite est en partie pris en charge par l’Etat et les assurés du régime général. Les trains régionaux sont également aidés par les collectivités territoriales. Le système de subventionnement de la SNCF a abouti à l’étiolement du réseau aérien intérieur. Pour certains, cela est un progrès au nom du développement durable. Cette analyse est un peu courte car le coût global du transport ferroviaire au niveau écologique n’est pas faible en prenant en compte la réalisation des infrastructures. Par ailleurs, la SNCF qui est le premier transporteur routier a délaissé le fret pour privilégier le transport passager qui est plus à même à recevoir des subventions. Les maires se battent pour avoir leur train à grande vitesse. Ils sont convaincus qu’il apportera la prospérité à leur commune. Or, bien souvent, le TGV transforme leur ville en cité dortoir. Paris aura été la grande gagnante du réseau en étoile en pouvant aspirer à grande vitesse les cadres de qualité.

Comment croire à la libéralisation du rail quand la SNCF conserve les rails et les gares ? Imagine-t-on qu’Aéroport de Paris appartienne à Air France ? Imagine-t-on que les contrôleurs aériens soient des salariés de cette même compagnie ?

Une véritable réforme devrait s’organiser autour de la création d’une société de gestion des gares. Cette société pourrait être en partie privatisée. Vinci ou les sociétés de gestion des centres commerciaux pourraient être intéressées. Les gares des grandes agglomérations ressemblent, en effet de plus en plus à des centres commerciaux. Il faudrait simplement prévoir des obligations de service public pour imposer le maintien des petites gares. L’argent de la privatisation pourrait servir à rembourser la dette actuelle de la SNCF. Le réseau ferré devrait subir le même sort ou être propriété de l’Etat. Les routes sont soit concédées (autoroutes), soit ou propriétés de l’Etat ou des collectivités locales.