SNCF, Air France, des conflits d’un autre âge. Mais chez Facebook, Tesla ou Carrefour, c’est autrement plus grave et voilà pourquoi

Avec un peu de recul, il faudrait avoir le courage et la lucidité pour ramener le conflit qui oppose les syndicats de la Sncf à l’Etat à une vulgaire confrontation entre ceux qui essaient de protéger un passé révolu avec ceux qui préparent les conditions d’un avenir moins fragile. Les premier, les cheminots, ne croient pas ce que leur racontent les seconds et préfèrent se braquer contre cette modernité.

Personne n’a jamais remis en cause l’utilité du chemin de fer comme moyen de transport collectif. Les clients veulent seulement que ça marche correctement pour un prix acceptable.

Or actuellement, la SNCF n‘offre pas le service voulu et ses couts de fonctionnement sont exorbitants. Ce n’est donc pas une question politique ou idéologique, c’est une question purement technique.

Que fait-on, avec qui et comment pour que les trains arrivent à l’heure, que la sécurité soit optimale, et le prix ne pénalise pas la collectivité. Ca passe par la technologie, le management et l’écosystème.

Le problème de la Sncf est dont parfaitement soluble. Il faut simplement que les personnels comprennent que leurs statut date d’un monde ancien, et le management prenne en compte les contraintes de la concurrence.

En clair, toutes ces questions sont très simples. Si elles débouchent sur des situations inextricables et propices au drame, c’est qu’elles touchent à d’autres enjeux. Des enjeux de pouvoir et d’emprises syndicales.

Ce qui se passe chez Carrefour, chez Tesla, et surtout chez Facebook est autrement plus grave avec des conséquences humaines, politiques et économiques. On en est plus dans le passé, on en est à remettre en cause un avenir sur lequel le monde entier fantasmait et spéculait.

Carrefour est socialement bouleversé par les efforts entrepris afin d’assumer la montée du e-commerce et la force d’invasion du numéro un mondial de l’internet Amazon. Depuis deux ou trois ans, les champions de la grande distribution se débattent comme des beaux diables pour à terme survivre et conserver ce qu’ils ont inventé au cours d’un demi siècle : la distribution de masse. Du coup, on a vu en France, Auchan passer des deals avec les chinois, on a vu toutes les enseignes se lancer dans le drive, mais ca n’est pas une réussite. On a récemment vu Carrefour, le premier de cordée se lancer dans le digital et Casino et Monoprix pactiser avec le diable Amazon.

Ne nous trompons pas, c’est le modèle de l'hypermarché qui est en cause. Et tout le monde sait que de se battre pour protéger le modèle est perdu d’avance. Quand les personnels et notamment les caissières de Carrefour se mettent en grève, elles croient défendre leur job, mais elles n’y parviendront pas. Il y a d’ailleurs quelque chose de pathétique dans ce soulèvement du personnel des hypermarchés. Pendant des années, les mêmes caissiers se sont plaints (à juste titre) de la banalité de leur travail, beaucoup réclamaient un « enrichissement des taches ». Aujourd’hui, cet enrichissement ne pourra passer que par le e-commerce. L'a-t-on prévu et préparé ? Non ! A-t-on formé les personnels aux nouvelles formes de travail plus riches ? Non. Qu’ont fait les syndicats pour préparer cette évolution ? Rien. Que font-ils aujourd‘hui ? Rien sinon de pleurer sur un statut qui s’effondre.