Sites de rencontre : quand les Français se confessent sur leurs nouvelles (et moyennement avouables) habitudes

Atlantico : Selon votre " Enquête sur des pratiques et usages des Français sur les sites et les applications de rencontre" (IFOP-LACSE), seuls 57% des utilisateurs de sites de rencontre déclarent être parvenus à rencontrer "quelqu'un en vrai". Comment expliquer ce faible taux ? Quelles sont les leçons à tirer des catégories de "ceux qui y arrivent" et de ceux qui n'y arrivent pas" ?

François Kraus : Ce qui est intéressant dans cette enquête, c’est que contrairement à ce que racontent la plupart des sites dans leurs publicités, il est très difficile d’obtenir une « date » avec quelqu’un. Dans ce genre de mode de rencontre, il y a déjà une plus grande difficulté des hommes hétérosexuel à rencontrer quelqu’un dans la vraie vie (que 48%, donc à peine moins d’un sur deux qui a déjà réussi et qui présente souvent un profil plus âgé, avec un faible capital scolaire et souvent milieu rural. Ils sont plutôt en bas de l’échelle.

Ces personnes ressemblent un peu à ceux qu’on trouve dans le bonheur est dans le pré, des personnes qui n’ont pas un capital social, culturel ou économique qui fasse fantasmer. Pour eux, cela reste difficile de trouver un partenaire ou d’essayer d’avoir une date sur ce genre de sites.

A l’inverse, on observe que plus les femmes ont un capital social, scolaire ou culturel élevé, plus elles ont des difficultés à rencontrer quelqu’un en vrai. C’est toujours intéressant d’observer ce décalage.

D'un point de vue général, on peut observer que les hommes CSP - y arrivent "moins" que les CSP +, un résultat inverse de la situation des femmes, ou les CSP -atteignent les meilleurs "scores" de rencontres. Quels sont les autres points de votre enquête qui peuvent renforcer cette analyse de discrimination sociale inversée entre hommes et femmes?

Naturellement, qu’on soit homme ou femme, il faut bien savoir que le niveau socio-culturel du partenaire est un critère fondamental, c’est le premier critère de choix, la première d’homogamie dans le couple. Mais pour les hommes, trouver un partenaire qui a niveau socio-culturel inférieur mais qui « compense » par un capital physico-esthétique supérieur, ce n’est pas un problème. En revanche pour les femmes cadres très diplômées, c’est toujours compliqué de trouver des partenaires du même rang qu’elles. Eux contrairement à elles se contentent plus facilement de femmes aux niveau social ou culturel inférieur. C’est une constante dans les enquêtes de sociologie ou de comportement sexuel depuis quelques 1958. Ce qui est intéressant d’observer, c’est que c’est toujours difficile pour des hommes âgés appartenant à des milieux sociaux qui ne font particulièrement rêver les femmes.

Les site de rencontres accentue ou diminue cette tendance ?

La question de l’homogamie est compliquée à établir : il y a un peu moins d’homogamie au sens strict sur les sites de rencontres parce qu’on quitte son réseau de rencontre habituel qui est amical, professionnel, estudiantin, familial ou de voisinage. On voit donc plus d’écart, mais c’est limité, il n’y a pas de couple où une chef d’entreprise va trouver un ouvrier. On sort un peu plus donc du cercle habituel de ses relations.