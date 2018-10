Simone Harari Baulieu : « Face à la dispersion extrêmement préoccupante des communautés diverses, le besoin de la télévision comme mass-media global est plus important que jamais »

Atlantico : La télévision, malgré la montée des GAFAM, malgré l'importance décisive des réseaux sociaux, malgré la numérisation importante des contenus vidéos, n'a pas dit son dernier mot, expliquez-vous dans votre dernier livre, "La chaîne et le réseau : Pourquoi Internet ne va pas tuer la télévision" publié aux éditions de l'Observatoire. Les obstacles ne vous semblent-ils pas pour autant de grandes tailles aujourd'hui ?

Simone Harari-Baulieu : En fait, cela dépend de ce qu'on appelle la télévision. Pour moi, la télévision, c'est fondamentalement les programmes qu'elle permet de générer par son modèle économique et par sa vocation d'impact et d'audiencer. Et ces programmes-là n'ont jamais eu autant d'occasion d'être vus. Car maintenant on peut les voir quand cela nous arrange, en différé… Avant on pouvait "manquer" un programme. Maintenant cela n'existe pas. De ce point de vue, la télévision s'est en fait démultipliée. Ses contenus sont accessibles tout le temps et partout.

C'est plutôt une victoire inespérée : personne n'avait jamais pensé que la télévision soit "déchaînée", qu'on pourrait la voir en dehors de la chaine sans passer par son « enregistreur » ou sans se rendre au vidéo-club. Bien évidemment, cela vous donne une vision extrêmement positive de l'évolution de la télévision. Maintenant, il est vrai que le linéaire n'est plus qu'une partie de la façon d'atteindre un public. Mais cela pose plus un problème pour les chaines de télévision pour lesquelles c'était le cœur de leur modèle économique, que cela n'en pose aux producteurs, quiveut que son programme soit vu et qui du coup a une chance incroyable : .il n’y a jamais eu autant de canaux pour cela. En revanche, le modèle économique des chaines de télévision commerciale est affecté : à elles de réussir leur transformation.

Et dans cette évolution, avons-nous encore besoin d'un service public audiovisuel aussi important ?

La vocation du service public a effectivement changé. Avant, il existait pour pallier la rareté des chaînes. Aujourd’hui, il reste indispensable, mais pour une autre raison : pour proposer des programmes de mass-média à la télévision. Dans la dispersion extrêmement préoccupante des communautés diverses qu'elles soient religieuses, "genrées" ou autres, le besoin d'un mass-media global est plus importante que jamais. Il doit être capable de s’adresser à tous, même si c’est à des moments et sur des chaînes ou des supports différents, et doit faire le lien entre des communautés, que ce soit à l'échelle du pays ou de l'Europe.

L'équilibre éditorial des chaines publiques n'est-il pas déconnecté de la réalité démocratique du pays, par exemple en ce qu'il est souvent dénoncé comme peu représentatif ?

Il faut prendre en de la hauteur pour considérer cette question de la représentativité. Compte tenu de la diversité des besoins et des attentes, on ne peut pas tout le temps s’adresser à tout le monde. Même s’il y a des exceptions pour rassembler autour d’une même émission un large public : un événement sportif, un débat politique, un divertissement culturel…Selon moi, l'important c'est que chacun trouve une fois par mois, par semaine, par jour, à un moment donné, un programme qui dise : cela correspond à mon attente. Pas formulé de cette façon bien entendu, puisqu'à la télévision, a fortiori publique, on attend toujours une offre, jamais une réponse à une demande qu’on a formulée. Le fait que les chaînes hertziennes se fassent concurrence à elles-mêmes en s'adressant un peu aux mêmes publics pose un problème. Il faut changer de logiciel ! J’ai été tout à fait surprise d'apprendre que la RTBF est organisée non plus autour de responsables de chaînes, ni même autour de types de programmes, mais bien autour des publics. Car qui compte, ce n’est pas la chaîne, ni le format, mais le contenu du programme et donc le public auquel il s’adresse. Il y aura ainsi un responsable des fictions pour le public traditionnel, par exemple un public plus âgé, peu disruptif, plus à même de regarder la télévision "à l'ancienne". Et ce même en différé : je raconte dans mon livre mon étonnement devant le nombre de replay (1 million !) de Capitaine Marleau,alors qu'il s'agit d'un public clairement très âgé. Et à côté de ce public classique, il y a des publics différents auxquels on dédie des moments. Je trouve cette démarche d'une audace incroyable.