Shutdown et montée des taux longs américains : c’est grave, docteur ?

Oui, c'est grave. Déjà, avant le shutdown (fermeture des activités publiques non essentielles), les rendements des bons du trésor américain montaient. Ils avaient passé 2,6%, à 2,63% le vendredi 19 janvier et n’arrêtaient pas : 2,4% début janvier, 2,5% le 10, 2,6% actuellement. Ils sont ainsi revenus à leur niveau de 2014, évidemment au-dessus de 1,5%, au pire de la crise en 2012, mais loin bien sûr des 4% d’avant crise en 2007, leur niveau moyen de l’époque. Que se passe-t-il ?

Faut-il s’inquiéter de cette accélération, avant même la crise politique du shutdown qui fête le premier anniversaire de la Présidence de Donald Trump ?

Est-ce qu’elle accompagne la croissance américaine, ou le retour de l’inflation américaine, ou encore une nouvelle vague inflationniste mondiale, à moins qu’elle ne soit la conséquence de la politique fiscale de Donald Trump ? Est-ce que la montée des bourses en est menacée, ou bien cette double montée, et des cours boursiers et des rendements obligataires, est le signe d’un renforcement économique profond ? Comment la Banque Centrale américaine, la Fed, doit-elle en tenir compte ? Et la BCE ?

D’abord, il ne faut pas chercher du côté des effets qu’aurait la croissance sur les salaires pour expliquer cette hausse des taux. La situation économique américaine poursuit son amélioration, vers 3% en moyenne en 2018, avec un pic à 3,2%, si on annualise le chiffre du troisième trimestre 2017. Mais ce bon résultat ne fait pas beaucoup remonter l’inflation (à 2,1% sur un an), ni les salaires (le salaire moyen horaire gagne 2,5% sur un an en décembre, contre 2,4% en novembre 2017). L’économie américaine reste dans une situation paradoxale où son plein emploi (4,1% de la population active) n’est pas inflationniste. La courbe inflation chômage est plate : pas d’inquiétude sur les taux donc.

Alors, la hausse des prix pourrait plutôt venir du pétrole et se retrouver (aujourd’hui ou demain) dans les prix courants, d’où cette hausse des taux longs. Certes la hausse du prix du pétrole a joué un rôle modeste dans la hausse passée de l’inflation, mais... Certes, le prix du WTI est passé au-dessus de 63$ le baril, avec l’encadrement de la production par les pays de l’Opep plus Russie. Mais les Etats-Unis en ont profité. Ils ont fortement augmenté leur production (gaz puis pétrole de schiste) et sont/seraient devenus le premier producteur de pétrole, devant l’Arabie Saoudite, après être devenus le premier pour le gaz naturel, devant la Russie. Ce sont surtout eux qui ont profité de l’encadrement de la production des autres ! Pas de surprise donc si l’Opep se prépare à ouvrir lentement ses propres vannes (réunion ce week-end à Oman), avec une date prévue pour la fin de l’année. On comprend que l’annonce et l’augmentation de la production devront être mesurées, pour ne pas faire retomber le prix du baril. Mais il hésite déjà… Les taux longs ne devraient plus s’en inquiéter. Cherchons ailleurs.