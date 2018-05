Les seuls insoumis sont les entrepreneurs ! Les autres "Insoumis" sont de pitoyables parodies

Paris. Samedi 5 août. 15H. Il reste, sur la place de la Concorde, une foule considérable « d’Insoumis ». Ils sont près de 40, selon la police, plutôt 42 selon les passants, dont votre serviteur. Ils agitent péniblement des drapeaux ridicules qui revendiquent leur insoumission, sur une place où leur incongruité en font les décapités du week-end. Ils ont l’air de réfugiés politiques déplacés, égarés, en ce premier beau week-end, qui atteste d’un réchauffement climatique tardif, alors que la principale envie des Parisiens et des touristes, n’est pas de mettre la ville à sang, mais de l’admirer.

La visiter. En retrouver les plaisirs. Chacun a envie de se soumettre à la douceur du climat, d’un soleil retrouvé. Les tenues aussi légères que l’esprit, flottant au vent, heureux d’être à Paris. Un plaisir rare dans cette capitale stressée et tendue, par une circulation assassinée par la Mairie de Paris.

Soumission, soumission, chacun ne rêve que de se soumettre au bonheur, même fugace, d’un rayon de soleil, d’une terrasse embrasée par la chaleur, avec sa famille, ses amis. Le regard perdu sur ce que l’homme et la nature ont fait de mieux. Un ciel bleu. Des monuments parfaits. Témoins d’une histoire qui raconte notre rayonnement passé. Un passé qui remonte à la surface, dans un pays qui profite d’une croissance temporaire, mais salutaire. Dans un pays, qui a reconquis une image internationale parfaite. Dans un pays dirigé par l’un des rares présidents qui fasse l’unanimité à l’étranger, sauf chez les « insoumis ». Pendant que Forbes (et d’autres) fêtent la présidence française, les « zadistes Mélanchoniens » veulent pendre le président et le montrent, comme les Islamistes qu’ils admirent tellement (voir les déclarations sur le Hamas de Mélanchon pendant l’été 2015), lorsqu’ils brûlent à Téhéran ou ailleurs, les drapeaux américains. Cette foule « insoumise » qui tente de rendre légers et divertissants, des codes qui n’appartiennent qu’aux dictatures et aux mouvements les plus nauséabonds, semble en dehors du temps. Vivre sur une autre planète. Elle sent le besoin de se révolter contre le premier Président qui semble réussir à prouver que la France est réformable et qu’elle peut retrouver sa place, celle de l’époque où rayonnait notre nation. Il faudrait donc lutter contre la réussite ? Le rebond ? La croissance ? La réforme ? Notre image retrouvée ?

En fait ces insoumis, sont soumis à des codes tristes et convenus. Rien de neuf. Si ce mouvement était entièrement composé d’ado « achnéeux », on pourrait le trouver amusant. L’excuse de la jeunesse rendrait le mouvement sympathique. Mais Mélanchon et son rouquin à la coupe SS, interdits par le Crif de la marche en soutien de la famille Knoll pour antisémitisme notoire, ne sont plus des ados, et leur mouvement sent la tentative d’exister par tous moyens. Pour que le leader maximo ne disparaisse pas trop de la scène en attendant les prochaines élections, afin d’asseoir les finances du « parti ».