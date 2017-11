Serveurs en panne, maisons bloquées : derrière le bug OVH, les fragilités non maîtrisées de la domotique ?

Bilan de six mois de présidence Macron, Europe, élections à la tête de LREM, tensions religieuses et deux ans après le Bataclan, la député Aurore Bergé revient pour Atlantico sur ce qui fait l'actualité.

Ca fait des mois et des mois que Christelle Chollet embarque le public dans son troisième spectacle, très particulier, entre stand up et chanson. Un spectacle qui conjugue rire, nostalgie et bonheur. Ca marche au point que les spectateurs on souvent l'impression d' être eux-mêmes des personnages de cette fête.