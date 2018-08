Série de l’été : les grands inventeurs se racontent

Dans cette série de l’été consacrée à l’histoire des plus grandes personnalités scientifiques, nous avons choisi de vous les présenter sous la forme d’interview. Interviews imaginaires évidemment mais pour le moins plausibles. Le plaisir du journaliste qui se fait plaisir en écrivant lui même les réponses ont consisté aussi à ne pas trahir l’historien qui lui, fait parler les écrits, les témoignages et les documents. Donc que l’historien nous pardonne de quelques imprécisions. Notre intention est aussi noble que la sienne, faire connaître ceux qui ont changé le monde en profondeur par leur réflexion, leurs découvertes ou leur imagination.

c'est aujourd'hui l'inventeur du téléphone, Alexander Graham Bell qui évoque son histoire.

Alexander Graham Bell, qui est resté dans l’histoire comme celui qui a inventé le téléphone, a joué un rôle de pionnier dans l’exploitation de cette nouvelle forme de communication. Toute sa vie a été consacrée au langage et à la parole et à des inventions qui permettraient de faciliter la communication. Parmi elles, on retrouve un langage basé sur les signes ou le célèbre gramophone. Et puis, il y a eu cette fameuse nuit où Alexander Graham Bell, accompagné de son acolyte Watson, a réussi à transmettre une voix humaine par câble électrique. Pendant longtemps, il fut considéré soit comme un prophète, au moins comme un excentrique. Il a en tout cas fondé de cette invention la première compagnie téléphonique, la Bell Telephone Company, qui allait devenir à terme le leader américain des télécommunications, AT&T.

Né en Ecosse en 1847, Alexander Graham Bell vient d’une famille de chercheurs et professeurs. En 1870, il quitte l’Ecosse pour le Canada, après le décès de ses deux frères morts de la tuberculose. L’année suivante, il s’installe aux Etats-Unis, à Boston, où il enseigne dans une école de sourds-muets. Il a pour élève particulière la fille d’un riche homme d’affaires que la scarlatine a rendu sourde. Elle a dix ans de moins qu’elle mais ils tombent amoureux et se marient. Le père, la fille seront partie prenante dans l’aventure du téléphone et de la Bell Telephone Company.

Mais l’invention du téléphone ne s’est pas fait sans heurts. La course à l’invention de l’époque faisait que de nombreux chercheurs étaient sur la piste. C’est en 1876 que la controverse autour de la paternité de l’invention du téléphone, entre Graham Bell et Elisha Gray est née. Les avocats respectifs de Gray et Bell étant tout deux passés déposer leur demande de brevets le même jour, le 14 février 1876.

Alexander Graham Bell, bonjour. Merci de nous accorder cet entretien par visioconférence, une version plus élaborée de l’invention que vous avez vous-même mis au point, il y a plus de 140 ans.