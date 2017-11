Vous vous sentez tout chose sans trop savoir pourquoi ? Probablement parce que vos émotions sont parvenues à tromper votre corps et votre esprit. Explications

Elle montre par exemple qu'il est possible de confondre un sentiment amoureux avec un état fiévreux. Les sensations de colère, d'anxiété, de faim ou de maladie ne seraient pas aussi distinctes que nous supposons. Comment expliquer ce phénomène ?

Catherine Grangeard : L’articulation entre Darwin et Lisa Feldman Barret serait plus exacte, si je peux me permettre... Ce qui détermine nos émotions, c’est l’articulation entre la personne et l’environnement, entre intime et ”extime”, entre intérieur et extérieur qui fait que face à deux évènements identiques, face à deux environnements exactement pareils, nous ne réagissons pas de la même façon car nous ne les articulons pas, nous ne les réorganisons pas de la même façon, notre marque personnelle imprime la différence.

Il est tout à fait possible de confondre des sentiments, des ressentis. La fièvre amoureuse ou celle due à la température montre que l’on peut se ressentir complètement dans un drôle d’état pour des raisons bien éloignées. La température, l’hyperthermie, fait autant divaguer et planer que d’être amoureux... Quand quelqu’un ressent de la colère, cela peut être explosif ou une colère rentrée, froide. Un même sentiment et deux manifestations sans rapport, c’est selon la personnalité. Pourquoi ? Cela peut remonter à l’enfance où se retenir était impératif ou pas, pour donner un exemple. L’individualité intervient et colore la perception, c’est pourquoi on n’interprète pas de la même façon l’évènement, chaque évènement... C’est pourquoi on peut dire que l’environnement oriente sans pour autant tout à fait déterminer.

Egalement on peut ressentir un grand creux à l’estomac parce que l’on a faim ou bien parce que l’on est angoissé... Quand on a faim, cela peut aussi déclencher de l’angoisse, mais pas forcément. C’est selon les circonstances. Si on est avec un frigo plein à se disposition, c’est différent qu’en plein désert... Je vous donne des exemples caricaturaux pour faciliter le propos, c’est la plupart du temps bien plus subtil, évidemment.

Plusieurs ordres d’explications se complètent mutuellement, sans s’exclure. Ils s’additionnent.

Par exemple, le taux de cortisol, donc quelque chose de biologique, intervient tout autant que l’histoire personnelle ou l’environnement extérieur plus ou moins sécurisant... La ghréline, présente dans l’estomac, fait ressentir plus ou moins la faim et la satiété, tout autant que le rapport psychologique à la nourriture ou le fait d’avoir mangé il y a deux heures ou six heures et de se trouver au restaurant ou en pleine campagne... Avoir l’habitude de trouver sa nourriture avec facilité ou lutter pour remplir son assiette sont autant d’expériences qui font interpréter différemment la même sensation de faim, d’une intensité identique.

Dans une «fête de l'aliments brut», elle prépare un repas de fête habituelle mais elle a enduit par exemple le fromage de colorant vert pour le rendre moisi, et elle sert les jus de fruit dans des gobelets médicaux. Elle écrase ensuite certains aliments pour les étaler sur des couches (propres): "De nombreux invités ne pouvaient pas se permettre de toucher la nourriture, ils simulaient involontairement les goûts et les odeurs". Sommes-nous donc dépendants de notre environnement ? Vivons-nous de manière subies les événements extérieurs dans nos vies ?

On ne sert pas à la louche comme à la cantine dans un restaurant raffiné. La présentation compte pour beaucoup pour susciter une anticipation du plaisir qui devrait suivre. Les papilles sont réveillées par le regard.