Semaine cata pour Facebook : 120 milliards de dollars partis en fumée après avoir perdu 19% de sa valeur

Les marchés financiers ont donc sévèrement sanctionné Facebook puisqu’en quelques heures, le groupe de Mark Zuckerberg a perdu jusqu'à 25% de sa valeur, pour stabiliser sa chute à 19% en fin de semaine. Facebook a donc cédé près de 120 milliards de dollars en valeur. 120 milliards partis en fumée.

Alors, beaucoup expliqueront qu’il ne s’agit que de valeur boursière, laquelle retrouve ses niveaux de l‘année dernière, sans doute, sauf que cette cotation reflète l’appréciation des analystes et des épargnants qui ont été surpris des résultats du dernier semestre et surtout qui s’inquiètent des perspectives qui vont obliger l’entreprise à modifier son modèle.

Et pour beaucoup d’observateurs, Facebook est à la veille d’une crise structurelle qui va bouleverser complètementl’entreprise. Après les nombreux scandales, et notamment l’affaire Cambridge Analytica,le réseau social a connu une nouvelle baisse du nombre d’utilisateurs et de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre de cette année.

« Nous vivons une année cruciale » a expliqué Mark Zuckerberg après la publication de ses résultats trimestriels« Nous investissons tellement dans nos systèmes de sécurité que cela va commencer à avoir un effet sur notre rentabilité, nous commençons à le voir ce trimestre » déclarait-il pour expliquer la déception sur les résultats.

Facebook comptabilisait à la fin de ce deuxième trimestre 2,23 milliards d’utilisateurs mensuels actifs (+11 %), mais moins que les 2,25 milliards anticipés par les marchés. Mêmephénomène sur le nombre d’utilisateurs quotidiens actifs, Facebook n’est qu’à 1,47 milliard alors que les marchés en attendaient 1,49 milliard.

Les raisons de ce reflux sont évidentes. Sur le coup, les scandales n‘ont pas eu d’incidence à très court terme, sauf qu’ils ont marqué la nécessité de modifier les procédures. Par ailleurs, la mise en œuvre de la RGPD dans l’Union européenneaaccéléré la prise de conscience des utilisateurs de Facebook sur les risques de dérive dans l’utilisation des donnéespersonnelles.

Risques d’autant plus ressentis que les explications données par Mark Zuckerberg n’ont pas toujours été très clairement perçues.

En fait, Facebook a provoqué depuis quelques mois un débat quasi religieux dans le monde des affaires et des analystes financiers sur son avenir.

Une partie des observateurs, des partenaires, des salariés, des actionnaires et des clients, considèrent que Facebook est arrivé à un moment où l’entreprise va être obligée de consentir à des investissements considérables pour modifier son modèle et accroitre la sécurité sur la confidentialité des données. Facebook, avec ses plus de 2 milliards de visiteurs dans le monde, est devenu le phénomène incontournable de l’économie digitale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’y a pas d’autres entreprises qui connaitraient aussi intimement autant de clients. L’usager de Facebook passe en moyenne 54 minutes par jour sur l‘application et livre une quantité d’informations d’ordre privé, voire intime, absolument gigantesques, qui sont ensuite utilisées par l‘ensemble des acteurs de l’économie pour approcher au plus près ses clients.