Sécurité sociale : des milliers de transfrontaliers parviennent à faire condamner l’URSSAF et la CPAM pour les avoir affilier de force

Le "Davos du désert" organisé par Riyad du 23 au 25 octobre doit faire face à des désengagements en cascade depuis la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. De nombreux invités de marque ont déjà décidé de ne pas s'y rendre. Et d'autres pourraient encore suivre.

La fête est terminée et la Coupe du Monde est maintenant derrière nous. La victoire hier contre l'Allemagne 2 à 1 ne doit pas faire oublier les défis à venir.

La « performance » de Theresa May lors du congrès des Tories, à Birmingham (3 octobre 2018), semblait de bon augure.

Emmanuel Macron dans son allocution d'hier soir est venu dire aux Français qu'il n'y aura "ni tournant ni changement de cap", autrement dit pas de changement de politique mais un changement de style pour ne plus les heurter.

Après les perquisitions menées chez Jean-Luc Mélenchon et au siège de La France insoumise qualifiées "d'opération politique" par le leader de LFI, la secrétaire générale du Syndicat de la magistrature Laurence Blisson demande "une réforme constitutionnelle pour écarter le soupçon".

Après les perquisitions du domicile de Jean-Luc Mélenchon et des locaux de La France insoumise, le président de groupe dénonce une justice politique et perd son sang-froid.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Facebook s'allie à MTV pour relancer l'émission "The Real World"

Collectivités: Gourault promet "des propositions" et prône une différenciation

Politique, sécurité et sport au menu des quotidiens burkinabè

Adrien Pittore est journaliste, photographe et pigiste. Il a notamment participé au recueil « Les Photos qu’on peut voir qu’au niveau district – Tome 2 » publié le 17 novembre 2017 aux éditions Petit à Petit.

Comme le précise L’Alsace, « le tribunal a fait le choix d’un « montant de principe » quand ces demandes visaient la CPAM. Quand celles-ci visaient l’Urssaf, il a proportionné les montants en fonction du nombre de mises en demeure et de contraintes dont les frontaliers avaient été destinataires, en considérant qu’une contrainte, nécessitant l’intervention d’un huissier au domicile, était « plus stigmatisante » qu’une mise en demeure, par courrier recommandé.«

Le tribunal a, par la suite, annulé toutes les amendes et mises en demeures qui allaient à l’encontre des travailleurs transfrontaliers. Il s’agit maintenant d’indemniser les victimes qui ont dû continuer à verser des cotisations et celles qui, parfois, n’étaient pris en charge par aucune sécurité sociale.

Le texte du règlement n’a rien d’ambigu. Le tribunal ne comprend pas comment la caisse, et davantage encore le ministère, qui dispose d’une armée de juristes, peuvent le lire autrement.

Une aberration lorsque l’on sait qu’en 2016, un accord franco-suisse était signé, permettant aux travailleurs transfrontaliers de choisir l’affiliation qui leur convient. Par ailleurs, le site Ameli précise qu’il est, en théorie, possible de faire valoir son droit d’option lorsque l’on est travailleur frontalier. Dans la pratique donc, la CPAM continuait unilatéralement d’affilier ces travailleurs.

Ainsi, plusieurs milliers de travailleurs transfrontaliers qui officiaient en Suisse accusaient la CPAM française de ne pas les radier alors même qu’ils avaient fait les démarches adéquates. Par ailleurs, les plaintes visant l’Urssaf faisaient état de mises en demeure et d’amendes en tous genres.

La protection française ne s’applique que si l’intéressé demande et obtient une dérogation des Suisses.«

Vendredi dernier, la président du Tass a donc annoncé que « la Suisse seule avait le pouvoir d’affilier ou non le travailleur frontalier.

Ce procès ne correspondait à aucun standard du genre. Alors que plus de 2 000 ex-affiliés ou affiliés de force s’opposaient à la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie mais aussi à l’Urssaf, le Tass a dû prendre place dans le parc-expo de Mulhouse pour rendre son jugement, avec des auditions qui duraient du 11 au 14 septembre dernier.

