Sécurité sociale: comment la technostructure occulte ses dérives

Décryptage

Unanimité L'Iran, une cible qui arrange tout le monde, de Ryad à Washington en passant par Tel-Aviv et Raqqa La mise au ban du Qatar décrétée par l’Arabie saoudite et ses alliés (Bahreïn, Égypte, le gouvernement dissident libyen de Tobrouk, Maldives, Émirats Arabes Unis et Yémen) au prétexte que ce petit émirat soutient le terrorisme international pourrait être risible si la situation internationale n’était pas aussi grave. C’est un peu « l’hôpital qui se fout de la charité ».

Modifs Que changerait vraiment le projet de révision de la directive sur les travailleurs détachés proposée par Emmanuel Macron ? Selon un document consulté par le journal Le Monde, le gouvernement chercherait à réviser la directive de 1996 relative aux travailleurs détachés. Des propositions qui permettent un rééquilibrage en réduisant les possibilités de dumping.

Edito Pourquoi le moment est venu pour la France d’engager le match de la croissance La France n’a cessé de prendre du retard et la plupart de nos partenaires sont déjà passés à une étape supérieure dans la course au progrès facilitée par internet, la digitalisation et les nouvelles technologies. Il nous faut donc non seulement rejoindre les autres, mais tenter de reprendre la marche en tête en redonnant de la puissance à la France.

Coucou et nids Droite ou gauche, qui est la famille politique la plus démunie sur le plan des idées face au raz de marée République En marche ? Si la gauche non ralliée à Emmanuel Macron et le Front National trouverons sans mal les lignes d'opposition à En Marche, c'est la droite républicaine qui se retrouverait la plus démunie sur le plan des idées.

FBI contre Maison Blanche Pourquoi l'audition de James Comey ne s'est pas révélée dangereuse pour Donald Trump Donald Trump sort grand vainqueur de l'audition de James Comey par la commission du renseignement du sénat. N'en déplaise à certains observateurs français.

Carrefours d'audience Adieux de David Pujadas au 20H : pourquoi les grands-messes de l'info d'aujourd'hui n'ont plus beaucoup à voir avec ce qu'elles étaient il y a 16 ans Le départ de David Pujadas met fin à 16 années de journal télévisé sur France 2. Entre 2001 et 2017, le monde a bien changé, à commencer par la place du journal télévisé qui n'est plus la même. Moins hégémonique, mais toujours essentiel cependant.

Réussir Pourquoi devenir riche a plus a voir avec la chance qu’avec le talent La réussite est plus due à la chance qu'autre chose. N'en déplaise à ceux qui se rêvent comme étant les Zuckerberg, Gates ou Musk français.

Casse-tête chinois Tout ce qu'il y a à savoir sur le gaokao, le redoutable bac chinois Les étudiants chinois viennent de passer leur Gaokao, l'équivalent du baccalauréat... en pire ! Miroir grossissant de tous les défauts de notre système, il montre ce vers quoi nous ne devrions pas tendre !