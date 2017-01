Les scientifiques disent savoir où est le vol MH370 juste au moment où il n’y a plus de budget

The Daily Beast par Clive Irving

Les scientifiques qui recherchent le vol Malaysia Airlines 370 sont plus confiants qu'ils ne l'ont jamais été, et croient savoir où l'avion est tombé. Mais, après avoir cherché là où il ne fallait pas pendant 27 mois, faute d’argent les recherches vont être abandonnées.

Il y a deux semaines, l’Australian Transport Safety Bureau reconnaît qu'il y a peu de chances que l’avion disparu se trouve dans la zone de 130 000 kilomètres carrés de l'océan Indien où les recherches ont été menées.

En même temps ils ajoutent que le plus probable est maintenant que le Boeing 777 soit dans une zone de 23 kilomètres carrés au nord de la zone de recherche initiale.

Dans la foulée de ces déclarations, le ministre des Transports australien, Darren Chester, ajoute que tant qu’il n’y aura aucune «preuve crédible» pour fixer un endroit plus précis, les recherches en cours, qui ont coûté environ 150 millions de dollars, se termineront bientôt et qu’aucune nouvelle recherche ne sera lancée.

Cependant, The Daily Beast a appris que, même en l'absence de tout financement pour une nouvelle recherche, les travaux scientifiques en cours un peu partout dans le monde, y compris aux États-Unis continueront, y compris sous forme de simulation de la dérive de l'épave du jet dans l'océan Indien avec l'aide de super-ordinateurs qui ont avalé des données pendant des mois.

Une chose est sûre : les restes de vol MH370 se trouvent au fond de l’océan dans l'une des zones les plus inhospitalières du globe. Et il est maintenant clair que lorsque le jet a brutalement heurté la surface de l’eau à la fin d'un vol d'une durée de sept heures et quarante minutes, il s’est disloqué, de nombreux débris n'ont pas coulé, ils ont formé un champ de morceaux flottants, au- dessus d’une zone où des pièces plus grandes et plus lourdes ont coulé.

Au bout de plusieurs mois ces débris flottants ont été dispersés, certains d'entre eux ont fini par couler, d’autres se sont retrouvés sur des plages de l'océan Indien et certains risquent de passer des années flottant sur l'immensité des mers, en passant inaperçus.

Plusieurs morceaux de débris flottants ont été recueillis sur des plages de l'océan Indien au sud, jusqu'au Cap en Afrique du Sud, mais aussi loin au Nord que la Tanzanie, et aussi loin à l'Est qu’un petit atoll appelé l'île Rodriguez. Ils ont fourni aux scientifiques des informations très importantes pour tenter de trouver l'emplacement précis de l'accident. Les débris ont fourni des pièces essentielles dans le puzzle de l’une des enquêtes les plus difficiles jamais réalisées sur un accident d'avion.

Les méthodes scientifiques utilisées pour cette recherche sont complexes, mais les bases sont relativement simples.

Le premier principe de la navigation, c'est de savoir précisément où quelqu'un ou quelque chose est sur le globe à tout moment, c’est trouver l'intersection de deux lignes. La navigation moderne a commencé quand il est devenu possible de calculer avec précision l'intersection des lignes de la longitude et de la latitude.