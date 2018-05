Savez-vous à quel point vos frères et soeurs sont la clé de votre santé ?

Atlantico : Les frères et sœurs sont souvent les seules personnes avec qui nous entretenons des relations à vie. Quelle est l'importance de ces relations sur la santé psychique et sur notre vie affective?

Pascal Anger : Les liens de sang sont essentiels dans notre développement , qu'ils soient positifs ou négatifs . Il n'existe aucun autre lien comparable, l'amitié et les relations amoureuses ne reposant pas sur les mêmes fondements. Les relations entre frères et sœurs participent à la construction des individus et jouent un rôle psychique important dans la mesure où ils existent en dehors de la construction sociale, de l'image et du jugement des autres. Les frères et sœurs se connaissent "par cœur", ce qui induit de fait des relations authentiques et sincères, sans protocole ni efforts contrairement aux autres relations.

Même si ces liens peuvent être conflictuels, il est rassurant de savoir que l'on nous connaît depuis toujours et qu'on est accepté pour ce qu'on est, sans avoir à le prouver. Par ailleurs, le fait d'avoir partagé une enfance malheureuse permet un lien de solidarité et d'empathie mutuelle face à des parents toxiques, qui permet de se reconstruire plus facilement ensuite.

Quels sont les conséquences les plus importantes, bonnes ou mauvaises?

Les bénéfices de ces relations sont de différente nature. Elles peuvent être matérielles par exemple. J'ai eu comme patientes deux sœurs qui ont perdu leurs compagnons respectifs à la même période, et l'idée leur est venue de vendre leurs appartements et d'emménager ensemble, par exemple. Au-delà de l'aspect matériel, c'est une cohabitation qui leur a permis de se rapprocher avec une certaine facilité, puisqu'elles avaient déjà vécu ensemble, et en toute indépendance, sans avoir de comptes à rendre. Ce type de cohabitation serait plus compliqué entre amis d'un certain âge…La fratrie peut compenser les pertes douloureuses et atténuer les risques sur la santé mentale. Par ailleurs, les gens vivent mieux mais également plus longtemps grâce à ces liens. Les épreuves telles que le deuil de son conjoint, l'éloignement des enfants ou la maladie sont moins difficiles à surmonter.

A l'inverse, les mauvaises relations, conflictuelles ou distendues, empoisonnent durablement l'existence. Elles sont souvent le fruit de schémas familiaux assignés dès l'enfance, instaurant une compétition entre celui qui réussit, celui qui est plus fragile, etc. Si les frères et sœurs restent dans ces rôles désignés par les parents, les conflits se reproduisent à l'infini…L'effet miroir dans ce cas est désastreux. Au-delà des liens frères/ sœurs, il est d'abord essentiel d'en sortir soi-même si on espère maintenir une relation "non toxique".